Švicarska podržava zabranu društvenih mreža za djecu

Švicarska mora učiniti više kako bi zaštitila djecu od rizika koje donose društvene mreže, izjavila je u nedjelju ministrica unutarnjih poslova Elisabeth Baume-Schneider, signalizirajući da je otvorena za potencijalnu zabranu korištenja platformi za mlade.
Nakon nedavne australske zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 godina, Elisabeth Baume-Schneider je za novine SonntagsBlick izjavila da bi Švicarska trebala razmotriti slične mjere.
"Rasprava u Australiji i Europskoj uniji je važna, a mora se provesti i u Švicarskoj. Otvorena sam za zabranu društvenih mreža", rekla je ministrica, članica lijevocentrističkih Socijaldemokrata. Detaljne rasprave započet će u novoj godini na temelju izvješća o tom pitanju, najavila je Baume-Schneider.
"Društvene mreže moraju preuzeti odgovornost za ono što djeca i mladi konzumiraju", istaknula je.
Australska zabrana dobila je pohvale mnogih roditelja i skupina koje se zalažu za dobrobit djece, a kritizirale su je velike tehnološke tvrtke i zagovornici slobode govora. Ranije ovog mjeseca, parlament švicarskog kantona Fribourg glasao je za zabranu korištenja mobitela u školi za djecu do 15. godine.
