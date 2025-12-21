Švicarska podržava zabranu društvenih mreža za djecu

"Rasprava u Australiji i Europskoj uniji je važna, a mora se provesti i u Švicarskoj. Otvorena sam za zabranu društvenih mreža", rekla je ministrica, članica lijevocentrističkih Socijaldemokrata. Detaljne rasprave započet će u novoj godini na temelju izvješća o tom pitanju, najavila je Baume-Schneider.