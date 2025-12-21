Oglas

Švicarska podržava zabranu društvenih mreža za djecu

Hina
21. pro. 2025. 17:38
društvene mreže, facebook, twitter, instagram, fejsbuk-tviter-instagram-mobini-aplikacije-afp-289519-725x407
Kirill KUDRYAVTSEV / AFP, Ilustracija

Švicarska mora učiniti više kako bi zaštitila djecu od rizika koje donose društvene mreže, izjavila je u nedjelju ministrica unutarnjih poslova Elisabeth Baume-Schneider, signalizirajući da je otvorena za potencijalnu zabranu korištenja platformi za mlade.

Nakon nedavne australske zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 godina, Elisabeth Baume-Schneider je za novine SonntagsBlick izjavila da bi Švicarska trebala razmotriti slične mjere.

"Rasprava u Australiji i Europskoj uniji je važna, a mora se provesti i u Švicarskoj. Otvorena sam za zabranu društvenih mreža", rekla je ministrica, članica lijevocentrističkih Socijaldemokrata. Detaljne rasprave započet će u novoj godini na temelju izvješća o tom pitanju, najavila je Baume-Schneider.

"Društvene mreže moraju preuzeti odgovornost za ono što djeca i mladi konzumiraju", istaknula je.

Australska zabrana dobila je pohvale mnogih roditelja i skupina koje se zalažu za dobrobit djece, a kritizirale su je velike tehnološke tvrtke i zagovornici slobode govora. Ranije ovog mjeseca, parlament švicarskog kantona Fribourg glasao je za zabranu korištenja mobitela u školi za djecu do 15. godine.

Teme
Australijski zakon Maloljetnici Mentalno zdravlje mladih Zabrana društvenih mreža Švicarska politika

