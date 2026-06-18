PETAK U BUERGENSTOCKU
Švicarska se oglasila o pregovorima Irana i SAD-a
Početni pregovori između Sjedinjenih Država i Irana planirani su za petak u planinskom odmaralištu Buergenstocku u Švicarskoj, nakon potpisivanja sporazuma o prekidu vatre između Teherana i Washingtona, priopćila je u četvrtak švicarska vlada.
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„Kako stvari stoje, plan je i dalje da se SAD i Iran, zajedno s posrednicima Pakistanom i Katarom te drugim uključenim zemljama, sastanu sutra u Buergenstocku radi početnih pregovora o provedbi sporazuma.
„Trenutno nema daljnjih informacija o rasporedu i detaljima ovog sastanka“, priopćilo je švicarsko ministarstvo vanjskih poslova.
Pakistanski premijer Šehbaz Šarif je ranije u četvrtak na X-u objavio da će Pakistan, uz podršku kolege posrednika Katara, u petak u Švicarskoj biti domaćin službene ceremonije obilježavanja potpisivanja okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana i započeti razgovore na tehničkoj razini.
Međutim, objava je kasnije izbrisana, a nova Šarifoova objava više nije spominjala Švicarsku.
Ranije su glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei i američki dužnosnik izjavili da su američki predsjednik Donald Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškian potpisali sporazum.
Trump je u srijedu potpisao dokument u francuskom gradu Versaillesu, gdje ga je u palači nakon završetka summita G7 primio francuski predsjednik Emmanuel Macron.
Video koji je Bijela kuća objavila na X-u prikazuje Trumpa kako potpisuje papirnatu verziju sporazuma.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova ranije je, prema državnim medijima, rekao da su Trump i Pezeškian digitalno potpisali sporazum. Rekao je da neće biti ceremonije potpisivanja u Švicarskoj.
Prema američkom novinskom portalu Axios, koji se pozvao na dvije osobe upoznate s tim pitanjem, cilj ranijeg potpisivanja bilo je brže ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.
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