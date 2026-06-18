Švicarska se oglasila o pregovorima Irana i SAD-a

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif je ranije u četvrtak na X-u objavio da će Pakistan, uz podršku kolege posrednika Katara, u petak u Švicarskoj biti domaćin službene ceremonije obilježavanja potpisivanja okvirnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana i započeti razgovore na tehničkoj razini.