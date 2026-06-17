Hormuški tjesnac se otvara: Iran dobiva 300 milijardi dolara privatnih ulaganja

Prema dostupnim informacijama, fond nije zamišljen kao ratna odšteta niti program reparacija, već kao investicijski mehanizam za pokretanje gospodarskog razvoja. U njegovom financiranju sudjelovat će privatne kompanije iz SAD-a, zemalja Perzijskog zaljeva, Azije, Afrike i Južne Amerike, a ulaganja bi bila usmjerena u energetiku, promet, logistiku i proizvodnju.