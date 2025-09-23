Oglas

u new yorku

Svjetski čelnici na Općoj skupštini UN-a, najavljeno i Milanovićevo obraćanje

author
Hina
|
23. ruj. 2025. 10:07
UN, ujedinjeni narodi
REUTERS/Eduardo Munoz

Govorom američkog predsjednika Donalda Trumpa otvorit će se opća rasprava 80. sjednice Opće skupštine UN-a u New Yorku u utorak.

Ostali govornici na dnevnom redu prvog dana su, između ostalih, brazilski predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Govori bi trebali početi u 9 sati po lokalnom vremenu (13 sati GMT).

Govorit će i glavni tajnik UN-a Antonio Guterres i predsjednica Opće skupštine Annalena Baerbock.

Planirana je i sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o ratu u Ukrajini, kojoj bi trebao prisustvovati ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

Milanović se obraća u srijedu

Oko 150 predsjednika država i vlada trebalo bi govoriti tijekom tjedna, među njima i hrvatski predsjednik Zoran Milanović čije je obraćanje predviđeno za srijedu.

Glavne teme zasjedanja bit će sukob na Bliskom istoku, rat u Ukrajini i nestabilne financije UN-a, uz promjenjivu geopolitičku ulogu Sjedinjenih Država pod Trumpom.

Teme
Bliski istok Rat u Ukrajini Ujedinjeni narodi donald trump glavna skupština un-a zoran milanović

