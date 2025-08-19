Philip FONG / AFP

Tajvan se mora osloniti na sebe za svoju sigurnost, priopćilo je u utorak otočno ministarstvo vanjskih poslova, odgovarajući na izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da mu je kineski predsjednik Xi Jinping rekao da neće napasti otok dok je Trump na dužnosti.

Demokratski Tajvan se u posljednjih pet godina suočava s pojačanim vojnim i političkim pritiskom Kine, koja zasebno upravljani otok smatra svojim "svetim" teritorijem. Peking se nikada nije odrekao mogućnosti uporabe sile kako bi Tajvan vratio pod svoju kontrolu.

Upitan o Trumpovim izjavama, glasnogovornik tajvanskog ministarstva vanjskih poslova Hsiao Kuang-wei rekao je da vlada pomno prati interakcije između visokih američkih i kineskih dužnosnika.

"Sigurnost Tajvana mora se postići vlastitim naporima, stoga se naša zemlja posvetila povećanju svojih obrambenih sposobnosti i otpornosti. Naša zemlja će nastaviti naporno raditi na tome", rekao je Hsiao novinarima u Taipeiju.

Sjedinjene Države najvažniji su međunarodni podupiratelj i dobavljač oružja Tajvana, iako ne postoje formalni diplomatski odnosi. Također ne postoji obrambeni ugovor, pa u slučaju kineskog napada Washington nije obvezan pomoći.

Sjedinjene Države, koje su zakonom obvezane osigurati Tajvanu sredstva za obranu, dugo su se držale politike "strateške dvosmislenosti", ne dajući jasno naznačiti hoće li vojno odgovoriti na kineski napad na Tajvan.

Trump je komentare o invaziji dao u intervjuu za Fox News, uoči razgovora na Aljasci s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o ratu u Ukrajini.

U ponedjeljak je kinesko ministarstvo vanjskih poslova reklo da je Tajvan unutarnje pitanje koje kineski narod treba riješiti.

Tajvanska vlada žestoko se protivi kineskim naporima za ponovno ujedinjenje.