"Ne vidim nikakvih uspjeha u tim razgovorima jer on nije čovjek od detalja. Neke stvari koje je Putin već shvatio, on uzima zdravo za gotovo. Pogotovo to što ga Putin hvali i govori kako ne bi bilo rata da je Trump bio predsjednik umjesto Joea Bidena. Za ruskog predsjednika to ništa ne znači ili košta, ali uvjerilo je Trumpa u izrečeno i zbog toga je na dobitku. Nažalost, američki predsjednik ne shvaća kakav čovjek je Putin i na što je spreman. On je imao posla s mafijom, kriminalom i bio u tajnim službama. Zadaća takvih osoba je natjerati protivnika na ono što žele, a Trump se s takvim ljudima i logikom ne zna nositi. Istovremeno, Putinu je to klasično ponašanje", kaže i nastavlja: