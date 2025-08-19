ŠTP OČEKIVATI?
Kamenjecki o sastanku u Washingtonu: Za Putina je nastavak rata najizglednija opcija
Profesor s Instituta za međunarodne odnose Maksim Kamenjecki javio se uživo iz Kijeva u program Novog dana s našim Tihomirom Ladišićem.
Glavna tema jest jučerašnji sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, europskom delegacijom i liderom NATO-a Markom Rutteom.
"Zelenskom nedostaju konkretne stvari"
"Premalo je detalja da možemo sigurno govoriti kako smo bliži miru. Postoje i neke nepreciznosti u prijevodu, koje sam uočio. Ono što se vidi jest rad na programu sigurnosnih jamstava za Ukrajinu, ali sve ostalo o čemu se govorilo još ne nudi nikakve rezultate. Moramo čekati barem desetak dana do pripreme okvira sigurnosnih jamstava", naglasio je Kamenjecki pa nastavio:
"Govorilo se i o paketu od oko 90 milijardi dolara za američko naoruženja Ukrajini. Što se nastupa predsjednika Zelenskog tiče, čini mi se da mu nedostaju neke konkretne stvari, koje bi htio čuti od zapadnih partnera. Problem je u tome što se ne zna na koji način će funkcionirati ta sigurna jamstva s obzirom da su prije samo dva mjeseca Amerikanci odbili nuditi konkretniju pomoć na terenu."
Bitna tema je i što će se dogoditi s okupiranim područjem u Ukrajini.
"Pitanje teritorija ostavlja za osobni susret s Vladimirom Putinom. Zašto to naglašavam? Zato što u medijima je bilo najavljeno da se radi o trilateralnom ili bilateralnom dogovoru, što Rusija nijednom nije potvrdila. Ili je Trump krivo shvatio ruske izjave ili su mediji krivo to prenijeli, ali Putin se još uvijek nije izjasnio oko susreta sa Zelenskim. Također, ovdje ne govorimo o zamjeni teritorija, govorimo o prepuštanju međunarodno priznatog ukrajinskog teritorija Rusiji i takav naratin je nepravedan."
Objasnio je zašto sumnja u navodni dogovor Trumpa i Putina oko sastanka sa Zelenskim.
"Ta ideja susreta za Putina znači priznanje da je Zelenski isti nivo predstavništva zemlje kao i on, a to je kontradiktorno svim idejama koje je zastupala Rusija. Za njih on nije legitiman predsjednik, a na ovaj način bi postao legitiman. Htio bih skrenuti pažnju na ideju koju je sedamdesetih godina istaknuo američki političar i znanstvenik Henry Kissinger - najveća greška kad sjedate razgovarati s Rusima, a niste upućeni u najsitnije detalje, što uključuje prijevod, možete se dovesti u nezgodnu situaciju. Naime, Rusi su skloni više problema ubaciti u jednu temu i zato su detalji bitni, a Trump nije sklon pažnji za detalje i oko njega nisu ljudi koji bi mu ukazali na njih. Zato ne vjerujem da će Putin direktno ući u pregovore sa Zelenskim", kazao je Kamenjecki.
"Trump je slušao, Putin govorio"
Trumpa su uhvatili kako francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu govori da će isključivo zbog njega doći do pregovora s Putinom.
"Ne vidim nikakvih uspjeha u tim razgovorima jer on nije čovjek od detalja. Neke stvari koje je Putin već shvatio, on uzima zdravo za gotovo. Pogotovo to što ga Putin hvali i govori kako ne bi bilo rata da je Trump bio predsjednik umjesto Joea Bidena. Za ruskog predsjednika to ništa ne znači ili košta, ali uvjerilo je Trumpa u izrečeno i zbog toga je na dobitku. Nažalost, američki predsjednik ne shvaća kakav čovjek je Putin i na što je spreman. On je imao posla s mafijom, kriminalom i bio u tajnim službama. Zadaća takvih osoba je natjerati protivnika na ono što žele, a Trump se s takvim ljudima i logikom ne zna nositi. Istovremeno, Putinu je to klasično ponašanje", kaže i nastavlja:
"Primjerice, na Aljaski nije bilo ručka, nije bilo razgovora od tri sata i većinu vremena govorio je Putin. Trump je slušao, što Putinu odgovara jer on želi govoriti, ne želi slušati. Zato, Trump je interpretirao na svoj način što mu je Putin rekao, a ne da je to uistinu i izrečeno na taj način."
Prekid vatre nije postignut, ruski napadi se nastavljaju. To potvrđuje da ipak američki i ruski predsjednik ne govore identične stvari.
"Kad je vidio da neće doći do toga, Trump je počeo govoriti o stvarima koje Putin ne negira. Problem je što u međuvremenu žestoki napadi na Ukrajinu i dalje traju. Pozitivno je što imamo podršku Europe, ali jedinstvenu liniju ne vidim. Svi gledaju na svoj način kako pomagati, ako ne oružjem, onda novcem. Problem je što sve zemlje koje pokušavaju reagirati na ovaj rat i na ideje o smirivanju stanja, ne znaju na koji način i tko krši međunarodno pravo te da li to može dotaknuti njihove zemlje u takvom kontekstu. Stoga, čini mi se da je nastavak rata najizglednija opcija za Putina", zaključio je Maksim Kamenjecki.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare