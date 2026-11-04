Talarico osvojio republikansku utvrdu: "Suočili smo se s Golijatom, narod je bio moja praćka"

I mi smo se u ovoj utrci suočili sa svojim Golijatima. S najbogatijim čovjekom na svijetu, najmoćnijim čovjekom na svijetu i cijelim političkim establišmentom Washingtona. David nije bio ni velik ni snažan poput Golijata. Nije imao toliko oružja. Ali imao je nadu. Imao je vjeru. I imao je praćku.