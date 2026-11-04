Texas u rukama demokrata
Talarico osvojio republikansku utvrdu: "Suočili smo se s Golijatom, narod je bio moja praćka"
Republikanci su na izborima na sredini mandata u utorak izgubili kontrolu i nad Teksasom, tradicionalnom uporištem svoje stranke.
Oglas
James Talarico pobijedio je u utrci za Senat. Taj 37-godišnjak pobijedio je Kena Paxtona, državnog tužitelja i bliskog saveznika američkog predsjednika Donalda Trumpa kojemu je s 200 milijuna dolara pomogao i Elon Musk.
Talarico je u svom pobjedničkom govoru kazao da su pobijedili Golijata.
"Upravo smo vratili Teksas! Dokazali smo da se sav novac ovoga svijeta ne može mjeriti sa snagom naroda. Pokazali smo da politika podjela ne može pobijediti politiku ljubavi. Poslali smo poruku svakom milijarderu i bilijunašu koji financira političke kampanje, svakom korumpiranom zaštitniku ovog pokvarenog političkog sustava: u ovoj saveznoj državi, u ovoj zemlji, vlast pripada narodu!
Prisjećam se biblijske priče o dječaku pastiru koji se suprotstavio divu. Golijat ga je 40 dana izazivao i ismijavao. Na dan borbe pojavio se u punoj ratnoj opremi. Nosio je toliko oružja da mu je netko drugi morao nositi štit.
I mi smo se u ovoj utrci suočili sa svojim Golijatima. S najbogatijim čovjekom na svijetu, najmoćnijim čovjekom na svijetu i cijelim političkim establišmentom Washingtona. David nije bio ni velik ni snažan poput Golijata. Nije imao toliko oružja. Ali imao je nadu. Imao je vjeru. I imao je praćku.
Vi ste bili moja praćka! Narod Teksasa bio je moja praćka! Nešto je duboko pogrešno u Americi. Naš gospodarski sustav ne funkcionira. Naš politički sustav ne funkcionira. Čak se i naši međuljudski odnosi čine narušenima.
A to je zato što najmoćniji ljudi na svijetu žele da tako bude. Moj djed bio je baptistički propovjednik u južnom Teksasu. Kad sam bio malen, govorio mi je da slijedimo bosonogog rabina koji nam je dao dvije zapovijedi: ljubi Boga i ljubi bližnjega svoga"
Tijek događaja iz minute u minutu pratimo na ovom linku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas