Oglas

bivši vojnik

Talijani potvrdili: Uhićen je Ukrajinac koji je koordinirao napade na Sjeverni tok

author
Hina
|
22. kol. 2025. 21:24
baltičko more - pixabay
pixabay

Talijanski sud potvrdio je u petak uhićenje Ukrajinca kojeg Njemačka sumnjiči da je koordinirao napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkom moru 2022., objavio je njegov odvjetnik.

Oglas

Serhij K. (49) uhićen je u četvrtak kod Riminija na temelju europskog uhidbenog naloga.

Žalbeni sud u Bologni je objavio da će na novom ročištu 3. rujna odlučivati o njegovom izručenju Njemačkoj, rekao je odvjetnik.

Ukrajinac je na sudu rekao da je bivši vojnik.

On je bio dio skupine koja je postavila eksplozivne naprave na plinovod kod danskog otoka Bornholm u rujnu 2022., navodi se u priopćenju tužiteljstva.

Skupina je krenula iz Rostocka na sjeveroistočnoj obali Njemačke jedrilicom kako bi izvršila napad. Plovilo je od njemačke tvrtke unajmljeno uz pomoć krivotvorenih identifikacijskih dokumenata preko posrednika.

Eksplozije su i Rusija i Zapad smatrali činom sabotaže, a nitko nikada nije preuzeo odgovornost za teško oštećeni plinovod kojim se doprema plin iz Rusije u Europu, što je označilo veliku eskalaciju sukoba u Ukrajini i pojačalo krizu opskrbe energijom na kontinentu.

Teme
Plinovod sjeverni tok

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ