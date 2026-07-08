Tankeri odustaju od prolaska kroz Hormuški tjesnac

Analitičari tvrtke Vortexa navode da se početkom srpnja ispred Ras Laffana stvorio red od više od deset praznih tankera koji čekaju ukrcaj. Prema njihovim podacima, više od 50 praznih tankera pod upravom QatarEnergyja i ADNOC-a trenutačno se nalazi u području Perzijskog zaljeva, uz obalu Indije i u Malajski tjesnac, pri čemu su neki od njih više od deset dana isključili svoje sustave za automatsku identifikaciju (AIS). Unatoč povećanim sigurnosnim rizicima, najmanje dva supertankera za prijevoz sirove nafte ipak su uspjela napustiti Hormuški tjesnac. Tanker 'Tenjun', kojim upravlja japanska tvrtka Nippon Yusen KK i koji prevozi dva milijuna barela katarske nafte ukrcane krajem veljače, prošao je tjesnac kasno u utorak. Istoga dana tjesnac je napustio i tanker 'Pertamina Pride', kojim upravlja indonezijska državna energetska kompanija Pertamina.