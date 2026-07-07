Agent za nekretnine: Bez obzira na rekordne cijene, danas je lakše kupiti stan nego prije 18 godina

"Kamatne stope, koje su među najnižima u Europi, snažno utječu na potražnju, ali velik broj kupoprodaja u Hrvatskoj financira se i vlastitim sredstvima. Tu je i turizam iz kojeg se uvijek generira određeni broj kupaca", objasnila je Lana Mihaljinec iz Udruženja poslovanja nekretninama Hrvatske gospodarske komore.