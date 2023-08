Tetka ubijene Nizame o stravi prije pokolja: Rekla je “pomozi mi”, nisam mogla

Podijeli :

Tetka preminule Nizame Hećimović, koju je brutalno ubio nevjenčani suprug Nermin Sulejmanović, prepričala je što se događalo prije stravičnog pokolja u BiH, u kojemu su smrtno stradali i otac i sin, Đengiz i Denis Onder.

Nizama se tjedna dana prije ubojstva od nasilnika Sulejmanovića, kojega je i prijavila za nasilje u obitelji, skrivala kod tete. Na dan ubojstva Sulejmanović je došao u Zijadinu kuću, oteo Nizamu i ubio ju.

Zijadin muž Samir je u trenutku napada pomahnitalog Nermina bio u Italiji.

“On je došao, dolje je na cesti auto parkirao. Na glavni ulaz nije mogao ući. Ispalio je nekoliko metaka. Nekako je uspio ući u kuću i prislonio mi je pištolj na glavu vičući: ‘Gdje je?'” ispričala je Zijada za Dnevni Avaz.

Nizama se, kada je shvatila da je došao, sakrila u sobu Zijadinog sina Nedima i zaključala se.

“Tu je ispalio metak, nije mogao odmah ući u sobu. Obišao je oko kuće. Ne sjećam se je li prozor bio otvoren. Uspio je razvaliti vrata i ući u sobu u kojoj je bila Nizama. Mog sina Nedima je ranio u nogu i istjerao van, ja sam sa sinom izašla van, zvala policiju, plakala”, prepričava Zijada.

Sulejmanović je uzeo bebu i odnio je do automobila. Vratio se u kuću po Nizamu.

“Rekla mi je: ‘Pomozi.’ Ja joj nisam mogla pomoći. Tu je bila vriska, drama, tukao ju je… Šakama ju je udarao, ja sam plakala i dozivala pomoć. Kada su izašli iz kuće, on je Nizamu vukao za kosu, e, to nikada neću zaboraviti. Ona je stala nasred ceste i plakala je, pogledala je u mene i rekla mi: ‘Pomozi mi, tetka.’ Ja joj nisam mogla pomoći. Zvala je, molila za pomoć”, govori Pamuković-Vuković u suzama.

Kaže da je Nizama tražila zaštitu i od policije, i od suda i od Nerminovih prijatelja. “Ja i sada dođem kući, vidim njega na vratima s pištoljem i vidim svoje dijete krvavo. Ona se osjećala najsigurnije kod nas”, kaže Nizamina teta.

Tko je otkrio gdje se nalazi Nizama?

Tetka tvrdi da je ubojica bio u vezi s policajkom, no ne zna je li mu ona rekla gdje se nalazi Nizama.

“Ne znamo tko je, ali znamo da je bio u vezi s policajkom. Ne znam ni je li ona rekla, nemam dokaze, ali znam da je bila s njim. Osobno sam čula kad joj je rekao da je s njom u vezi”, kazuje. “Nermin je njoj rekao, svaki put kad izađem s njom, kad dođem kući, istući ću te. Zato ona nije smjela više pitati Nermina za nju. Ona je imala neke njihove slike pa je Nermin to brisao, tukao je”, dodala je Zijada Vuković-Pamuković.

Tetka ubijene prisjetila se stravičnih prijetnji koje je Nizama primala.

“U jednoj od svađa koje su krenule kada je Nizama saznala za vezu Nermina i policajke on je njoj rekao: ‘Prvo ću ubiti dijete. Ti ćeš to gledati, pa ću onda ubiti tebe, pa ću se onda vratiti i ubiti sve one koji su te podržavali'”, kaže Nizamina teta.

