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FRANCUSKA TUGUJE

Tihi marš: Prije 10 godina džihadist je kamionom ubio 86 ljudi u Nici

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Hina
|
12. srp. 2026. 15:18
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AFP
VALERY HACHE/AFP

Tisuću ljudi sudjelovalo je u nedjelju ujutro u tihom maršu Engleskom promenadom (Promenade des Anglais), šetnicom u francuskoj Nici, čime je započela komemoracija desete godišnjice džihadističkog napada kamionom u kojemu je 14. srpnja 2016. ubijeno 86 ljudi, a ranjeno ih je više od 400.

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Većina sudionika bila je odjevena u bijelo i nosila bijele ruže. Ljudi su se okupili ispred Dječje bolnice Lenval, gdje je vozač kamiona započeo sa svojim divljanjem, istodobno i mjesta u kojemu su se liječili mnogi ranjeni, a potom se u njoj vodila briga o stotinama traumatizirane djece.

Marš je predvodilo gotovo 300 rođaka žrtava. Za vrijeme odavanja počasti žrtvama šetnica je bila zatvorena za automobile i bicikle. "Deset godina ne čini se kao deset; čini se kao da su prošle samo dvije godine. Tuga je tu, ali i ljutnja", rekao je Georges Bilello, koji je u napadu izgubio ujaka.

Uz četiri udruge žrtava, koje su pomogle u organizaciji komemoracija, ondje su se našli i brojni lokalni uglednici: gradonačelnik i općinski vijećnici, župan, javni tužitelj, vatrogasci i predstavnici lokalnog nogometnog kluba OGC Nice.

Na komemoraciji u ponedjeljak i Macron

Povorka se zaustavila da bi sudionici položili vijence ispred "Anđela zaljeva", skulpture Jean-Marie Fondacara, koja prikazuje poluanđela, polupticu. Podignuta je na aveniji i mjestu gdje je kamion zaustavljen, a njegova vozača, Mohameda Lahuaiedža-Bulela, ubila policija.

Komemoracije će se nastaviti i u ponedjeljak međuvjerskom ceremonijom, nakon čega u utorak slijedi komemoracija kojoj će prisustvovati i predsjednik države Emmanuel Macron. Obilježavanje tragičnog događaja kulminirat će preletom dronova koji će ispustiti 86 plavih dimnih tragova u zrak.

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