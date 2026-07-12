Tihi marš: Prije 10 godina džihadist je kamionom ubio 86 ljudi u Nici

Marš je predvodilo gotovo 300 rođaka žrtava. Za vrijeme odavanja počasti žrtvama šetnica je bila zatvorena za automobile i bicikle. "Deset godina ne čini se kao deset; čini se kao da su prošle samo dvije godine. Tuga je tu, ali i ljutnja", rekao je Georges Bilello, koji je u napadu izgubio ujaka.