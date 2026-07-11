Umirovljenik sagradio kuću od 4.000 kartonskih pakiranja za mlijeko, inženjer procjenjuje da bi mogla trajati 100 godina

Procjena da bi građevina mogla trajati i do 100 godina, spomenuta u izvještaju, privlači pozornost jer se čini vrlo optimističnom za materijal koji se najčešće povezuje s otpadom. Najvjerojatnije objašnjenje leži u cjelokupnoj konstrukciji, a ne samo u samoj ambalaži. Kartonska pakiranja postaju dio zida koji je zaštićen mortom, krovom i završnom obradom.