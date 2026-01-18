Tisuće u bijegu zbog požara, ima i mrtvih: Predsjednik Borić proglasio stanje katastrofe

Vlasti su izvijestile da su nepovoljni uvjeti, poput jakog vjetra i visokih temperatura pridonijeli širenju šumskih požara i vatrogascima otežavaju kontrolu nad njima. Velik dio Čilea je od ranije pod ekstremnim upozorenjem na velike vrućine. Očekivalo se da će temperature u nedjelju i ponedjeljak doseći i 38 Celzijevih stupnjeva od Santiaga do Bío Bía.