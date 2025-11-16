Čile bira Boricevog nasljednika: Kandidatkinja Komunističke partije ili 'čileanski Trump'?

Boric je postigao određeni napredak u borbi protiv kriminala. Za njegova mandata stopa ubojstava pala je 10 posto od 2022. na šest ubojstava na 100.000 stanovnika, što je nešto iznad razine SAD-a. No Čileanci i dalje ostaju zaokupljeni rastućim nasiljem kriminalnih skupina, za koje krive dolazak bandi iz Venezuele i drugih latinoameričkih zemalja.