Tko će naslijediti papu Franju? Već se spominju favoriti, jedan je njegov miljenik

Podijeli :

Handout / VATICAN MEDIA / AFP, Ilustracija

Papa Franjo se već nekoliko dana bori s dvostrukom upalom pluća i bronhitisom. Iako liječnici tvrde kako je izvan životne opasnosti, stanje je i dalje ozbiljno. Zbog toga se već počelo nagađati o tome da će podnijeti ostavku.

Posljednji papa koji je podnio ostavku bio je njegov prethodnik, Benedikt XVI. Rijetkost je, naime, da poglavar Katoličke crkve podnosi ostavku. U najvećem broju slučajeva oni vladaju doživotno.

No, ako se zaista dogodi da papa Franjo zbog lošeg zdravlja podnese ostavku ili, pak, premine, Vatikan će sazvati papinsku konklavu, u kojoj će se okupiti kardinalski zbor koji bira sljedećeg papu. S obzirom na to da glasati mogu samo kardinali do 80. godine života, pravo glasa trenutno ima 138 od ukupno 252 kardinala iz cijelog svijeta. Njih, pak, na doživotni mandat, bira upravo papa, prenosi tportal.

Svakog dana konklave se održavaju četiri kruga glasanja, a sve traje dok jedan kandidat ne dobije dvije trećine glasova. S obzirom na ozbiljno stanje pape Franje već se počelo raspravljati o njegovim potencijalnim nasljednicima, a Independent je izdvojio nekoliko favorita.

Pietro Parolin

Kardinal Pietro Parolin je ujedno i državni tajnik Vatikana. Ovaj 70-godišnjak iz Veneta na toj je dužnosti od 2013. Zahvaljujući svom položaju, najviše je rangiran u izbornoj konklavi. U političkim pitanjima je umjeren.

Peter Erdö

Mađarski kardinal je pobožni marijanac, što znači da svoje mise posvećuje Djevici Mariji. Kardinal je od 2003. godine, kada mu je tu čast dao papa Ivan Pavao II. Spada u red konzervativnijih visokih svećenika. On se, naime, protivio tome da razvedeni ili ponovno vjenčani katolici primaju svetu pričest, a primanje izbjeglica je usporedio s trgovinom ljudima.

Luis Antonio Tagle

Filipinski kardinal Luis Antonio Tagle je, pak, potpuna suprotnost mađarskom kolegi. On je, naime, otvoreno podržao homoseksualce i po svojim je svjetonazorima sličan papi Franji. Otvoreno je kritizirao Crkvu zbog stava prema homoseksualcima, neudanim majkama te razvedenima i ponovno vjenčanima.

Inače, riječ je o sedmom kardinalu s Filipina te proprefektu za odjel prve evangelizacije dikasterija za evangelizaciju. Kardinalom ga je proglasio papa Benedikt XVI.

Matteo Zuppi

Talijanskog svećenika Mattea Zuppija papa Franjo je proglasio kardinalom 2019. godine. Štoviše, smatraju ga njegovim miljenikom.

Od svibnja 2022. je predsjednik talijanske Biskupske konferencije. Poznat je po mirovnim putovanjima u Ukrajinu, ali i po posjetu SAD-u gdje se sastao s Joeom Bidenom. Kao i Tagle, ima pozitivan stav prema LGBTQ zajednici.

Raymond Leo Burke

Američki kardinal Raymond Leo Burke opisan je kao glas tradicionalizma unutar Crkve, stoga ne čudi da je javno kritizirao liberalne poglede aktualnog pape, naročito po pitanju rastavljenih i ponovno vjenčanih vjernika.

Euharistiju bi uskratio i katoličkim političarima koji podržavaju legalne pobačaje, a novi jezik crkve oko oko umjetne kontracepcije, građanskih brakova i homoseksualaca smatra neprihvatljivim. Kardinalom ga je 2010. proglasio papa Benedikt XVI.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.