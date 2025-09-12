Sve što znamo o osumnjičenom za ubojstvo Charlieja Kirka

Tyler Robinson, navodni ubojica američkog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, uhićen je u četvrtak navečer i javno identificiran u petak. AFP prenosi što se zna o njemu.
Tyler Robinson (22) dugo je živio s obitelji u okrugu Washington, na krajnjem jugozapadu Ute, u blizini granice s Nevadom i Arizonom, rekao je guverner države, Spencer Cox.
Osnovnu i srednju školu završio je u gradu St Georgeu i nema kazneni dosje u državi, po američkim medijima.
"Trideset i tri sata molio sam se da to ne bude jedan od nas, nego netko tko je došao iz druge države ili druge zemlje", rekao je guverner u vezi ubojstva Charlieja Kirka, ustrijeljenog u srijedu u vrat na javnoj debati na sveučilišnom kampusu u toj državi.
"Ali to se dogodilo ovdje i bio je jedan od nas", rekao je.
Na društvenim mrežama objavljene su fotografije njegove majke Amber s obitelji. Tyler je najstariji od tri sina.
Nakon što je 2021. završio srednju školu, kratko je, samo jedan semestar te godine, studirao na Državnom sveučilištu u Utahu.
Politička afilijacija nepoznata
Tyler Robinson je kao birač registriran u toj većinski republikanskoj državi, ali njegova politička pripadnost nije poznata. Član obitelj rekao je da je zadnjih godina postao više zainteresiran za politiku, rekao je guverner Cox.
Taj član obitelji rekao je da je u nedavnom razgovoru s rođakom Tyler spomenuo skori Kirkov dolazak u Utu i izrazio svoje neslaganje s njime i njegovim jako konzervativnim stajalištima.
Antifašističke poruke pronađene su na streljivu otkrivenom nakon ubojstva, rekao je Cox. "Ej, fašista! Ulovi ovo!" pisalo je na tri neiskorištena metka, a na jednom je bio urezan refren poznate antifašističke pjesme "Bella ciao".
Obitelj ga je prijavila vlastima
Članovi njegovi obitelji prijavili su ga vlastima. U četvrtak navečer, po guverneru, "član obitelji" sumnjivca rekao je prijatelju koji je zatim kontaktirao vlasti kako bi ih obavijestio da im je "Robinson priznao ili dao naslutiti svoju upletenost" u ubojstvo.
Uhićen je u četvrtak navečer oko 22 sata po mjesnom vremenu nakon potrage koja je trajala 33 sata, rekao je direktor FBI-ja Kash Patel.
Kako je osumnjičeni uhvaćen?
Guverner Utaha Spencer Cox rekao je da se član Robinsonove obitelji obratio prijatelju, koji je potom kontaktirao Ured šerifa okruga Washington s informacijom da je Robinson „priznao ili dao do znanja da je počinio taj događaj“.
NBC News javlja da je taj član obitelji njegov otac – te da je otac zatim otišao crkvenom svećeniku kojeg je poznavao, a on je kontaktirao lokalnog šerifa.
Donald Trump izjavio je za Fox News da je „otac uvjerio sina“ da se preda, dodavši kako su potom „otišli u sjedište policije, i on je sada ondje“.
Otac je posumnjao da mu je sin umiješan nakon što je vidio slike koje je objavio FBI.
Kakvo je oružje napadač koristio?
Oružje je pronađeno nakon pucnjave u šumovitom području kamo je napadač pobjegao, rekao je FBI-jev agent Robert Bohls.
Opisano je kao snažna repetirajuća puška (bolt action rifle). Istražitelji su prikupili otisak obuće, otisak dlana i otiske podlaktice radi analize.
Konzultant za oružje David Dyson rekao je za Sky News da bi, s obzirom na udaljenost s koje se vjeruje da je pucano, napadač vjerojatno morao biti donekle vješt strijelac.
Dodao je, međutim, da iako bi pogodak mogao biti težak za nekoga bez iskustva, za iskusnog strijelca „to nije velika udaljenost“.
