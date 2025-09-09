Tko ubija Putinove direktore? Već 19. je pronađen mrtav

Misteriozne smrti ruskih rukovoditelja, uključujući Alekseja Sinitsina, potresaju poslovnu zajednicu. Od početka rata s Ukrajinom, 19 visokih dužnosnika umrlo pod neobičnim okolnostima.
Aleksej Sinitsin, izvršni direktor proizvođača mineralnoga gnjojiva K-Potash Service, pronađen je mrtav u blizini Kalinjingrada, postavši 19. ruski rukovoditelj koji je umro pod misterioznim okolnostima od početka sveopćeg rata Rusije protiv Ukrajine, javlja Moscow Times. Ovaj put Sinitsynovo tijelo pronađeno je obezglavljeno ispod mosta. Za tijelo je bilo pričvršćeno i uže za vuču, izvijestila je ruska državna medijska kuća RIA Novosti, pod kontrolom Kremlja, pozivajući se na svoj izvor u policiji.
Od 2022. godine najmanje 19 visokih rukovoditelja i poslovnih ljudi, mnogi povezani s ruskim naftnim i plinskim divovima, uključujući Lukoil, Gazprom i Transneft, umrli su pod sumnjivim okolnostima u Rusiji i inozemstvu. Prethodno su prošli mjesec umrli Dmitrij Osipov, predsjednik uprave Uralkalija, jednog od najvećih ruskih proizvođača potaše, i Mihail Kenin, osnivač i većinski dioničar vodeće tvrtke za razvoj nekretnina Samolet. Uzroci smrti nisu objavljeni, navodi Kyiv Independent, a prenosi Express.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu, niz smrtnih slučajeva pod nejasnim ili neobičnim okolnostima zabilježen je ne samo u poslovnoj zajednici već i među policijskim i vladinim dužnosnicima. Ruski kontraobavještajni časnik Federalne sigurnosne službe (FSB) Vladimir Feščenko pronađen je mrtav u zgradi ruskog Ministarstva obrane u Moskvi u siječnju. Njegova smrt naglašava rastuće unutarnje napetosti unutar ruskih sigurnosnih i vojnih institucija usred rata u Ukrajini.
