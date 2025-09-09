Tko ubija Putinove direktore? Već 19. je pronađen mrtav

Aleksej Sinitsin, izvršni direktor proizvođača mineralnoga gnjojiva K-Potash Service, pronađen je mrtav u blizini Kalinjingrada, postavši 19. ruski rukovoditelj koji je umro pod misterioznim okolnostima od početka sveopćeg rata Rusije protiv Ukrajine, javlja Moscow Times. Ovaj put Sinitsynovo tijelo pronađeno je obezglavljeno ispod mosta. Za tijelo je bilo pričvršćeno i uže za vuču, izvijestila je ruska državna medijska kuća RIA Novosti, pod kontrolom Kremlja, pozivajući se na svoj izvor u policiji.