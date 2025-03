Tonči Tadić: Imam rješenje za Ukrajinu, evo što bi Amerikanci trebali napraviti

Podijeli :

Nekadašnji saborski zastupnik i analitičar Tonči Tadić, osvrnuo se na tri godine rata u Ukrajini, kao i ono što čeka prvenstveno Europu sad kad je na vlast u Sjedinjenim Američkim Državama stigao Donald Trump.

Za Večernji list je kritizirao ruskog predsjednika Vladimira Putina te napomenuo da su mu svi ciljevi koje je postavio oko Ukrajine propali. Isto tako, čudi se kako nakon svih ovih godina ljudi ne vide da propadaju i sva obećanja koja daje Trump.

“Uvijek sam oprezan kad je riječ o njemu. Mene doista zanima kojim mehanizmom u ovih deset godina Trumpove političke angažiranosti, ljudi uspijevaju zaključiti što je od onoga što je Trump rekao istina, a što je zapravo bačena fora da bi dobio medijsku pozornost. Zelenskog sada hvali i govori da je veliki vođa, a prije tjedan dana ga je nazivao diktatorom kojeg treba srušiti”, kazao je i dodao:

“Ništa od toga što Trump govori ne odaje nekakvu stalnost. Trump mahom lupa gluposti da bude medijski zanimljiv. Treba gledati ono što se doista potpisuje i što će biti sadržaj dokumenta koji se potpiše. Stvar koja je posebno zabrinjavajuća je to da u Hrvatskoj, SAD-u i ostatku EU postoje ljudi koji pokušavaju opravdati taj mafijaški pristup Trumpa prema Ukrajini koja se brani pokušavajući naći razloge za tu priču o 350 milijardi dolara koje su poslane Ukrajini. Čitavo vrijeme govorimo o jamstvima, cijela priča ovog sporazuma su jamstva… Ima li Ukrajina jamstva da će rat biti zaustavljen na način koji neće omogućiti Rusiji ponovno pokretanje rata?”

Podsjetio je da su već postojala jamstva, ali Amerikanci ih se nisu pridržavali.

“Sad se vraćamo u 1994. Te godine je Bill Clinton prisilio Leonida Kučmu, ukrajinskog predsjednika, da se Ukrajina odrekne 1900 nuklearnih bojnih glava… Cijeli taj arsenal možemo slobodno procijeniti na nekakvih 150 milijardi eura koje je Ukrajina bacila po nalogu Amerikanaca u zamjenu za jamstva. Onda kad krene rat, onda tih jamstava nema, nema američkog oružja nego se govori o tome da ono što su im dali moraju platiti. Ako se ide na to što je tko kome dužan, onda bi Ukrajina prvo trebala od SAD-a tražiti odštetu od 150 milijardi eura za oduzete bojeve glave, a onda i odštetu za izgubljenu dobit, uništene gradove i ljudske sudbine za izostalu pomoć koja je potpisana”, poentira Tadić i napominje:

“Trump će reći da se to njega ne tiče jer je to potpisao Clinton, no kako onda Zelenski može vjerovati da će netko poslije Trumpa poštovati ono što Trump potpiše? Moj prijedlog sigurnosnih jamstava je vrlo jednostavan, pozivam SAD da Ukrajini dostavi 190 ukrajinskih bojevih glava. Dakle, deset posto od onoga što je Ukrajina morala predati, rat bi prestao sutradan.”

