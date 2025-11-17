Tri osobe poginule, 10 ranjeno u ruskom raketnom napadu na Ukrajinu

U ruskom raketnom napadu na istočno ukrajinski grad Balakliia ubijene su tri osobe, a ranjeno deset, uključujući troje djece, rekao je u ponedjeljak regionalni vojni dužnosnik u Harkivskoj regiji.
U noćnom napadu pogođeno je središte grada, ozlijeđena su djeca rođena 2007., 2010. i 2011. godine, rekao je Vitalij Karabanov, načelnik vojne uprave Balakliie, putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.
Devetero ranjenih je hospitalizirano, kazao je.
Nije bilo trenutnog odgovora Moskve na napad. Reuters nije mogao neovisno provjeriti Karabanovo izvješće.
