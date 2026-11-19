Svaki od trojice lidera uzeo je ono što mu treba za domaću, ili barem regionalnu publiku: Trump je vjerojatno uvjeren da je dobio najviše dok je vrlo vjerojatno dobio najmanje, no njemu je ionako najvažniji spektakl za domaće biračko tijelo koje još okuplja. Vladimir Putin je dobio priliku vratiti se na najveću scenu nakon sve veće I veće izolacije I ozbiljnih udaraca ukrajinskih snaga duboko u njegovu teritoriju, odnosno sve osjetnijeg slabljenja ruskog gospodarstva. A Xi I Kina dobili su samo još jednu potvrdu u nizu da su sve važniji I sve utjecajniji globalni akter I arbitar...