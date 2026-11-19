"Posebno je važno istaknuti da su četiri od devet hrvatskih tvrtki ponovile svoj plasman u odnosu na prošlu godinu, a neke su se na ljestvicu plasirale i po treći put. To potvrđuje kako njihovi rezultati nisu posljedica jednokratnog skoka, već kontinuiranog rasta, razvoja i stabilnog poslovanja, naglasila je.