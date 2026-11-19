KONTINUIRANI RAST
Fantastičan uspjeh: Čak devet hrvatskih tvrtki uvršteno na Deloitteovu listu Technology fast 50
Hrvatske tvrtke ostvarile su ukupno 16 plasmana na ovogodišnjem Deloitteovom natječaju 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe, od čega ih je 9 u glavnoj kategoriji Technology Fast 50, dvije u kategoriji Companies to Watch, a pet je posebno predstavljeno u kategoriji Impact Stars.
Ljestvica pedeset najbrže rastućih tehnoloških tvrtki u Srednjoj Europi rangira tvrtke prema najbržem rastu prihoda u razdoblju od prethodne četiri uzastopne godine. Prema izvješću Deloittea, ove godine na natječaj se prijavilo gotovo 300 tvrtki iz Srednje Europe, a prosječna stopa rasta u natječaju iznosi 1.640 posto.
Ovogodišnje, 27. izdanje Deloitteove ljestvice najbrže rastućih tehnoloških tvrtki u Srednjoj Europi obuhvaća tvrtke iz devet zemalja i šest različitih sektora. Iako softverski sektor ponovno dominira s 31 predstavnikom, na ljestvici su zastupljeni još fintech, hardver, mediji i zabava, ekološke tehnologije te zdravstvo i biološke znanosti.
Litavski Pulsetto rastao 20.679 posto?!
Deloitte posebno ističe uspjeh ovogodišnjeg pobjednika, litavske zdravstveno tehnološke tvrtke Pulsetto, koja je u prošlogodišnjem izdanju osvojila nagradu u kategoriji Companies to Watch. S izvanrednom stopom rasta prihoda od 20.679 posto, Pulsetto je uvjerljivo zauzeo prvo mjesto na ljestvici.
Od hrvatskih tvrtki ove godine najbolje je plasirana tvrtka Hypefy World na šestom mjestu s rastom od 3.112 posto. Orqa je zauzela 16. mjesto s rastom od 894 posto, a slijede 21. Farseer (725 posto), 29. DICE, Digital Innovation Center (586 posto), 30. Once sport (560 posto), 31. Udonis (551 posto), 39. BID Grupa (481 posto), 41. Spectral Core (444 posto) i 45. Monri Payments (372 posto).
"Hrvatska je i ove godine ostvarila devet plasmana u glavnoj kategoriji Fast 50, čime se svrstala u sam vrh ljestvice, odmah iza Poljske sa samo dva plasmana manje i Češke s jednim plasmanom manje“, istaknula je direktorica u Odjelu poreza i Voditeljica Fast 50 programa u Hrvatskoj Katarina Pavlović.
Kontiunirani skok, a ne jednokratni rast
"Posebno je važno istaknuti da su četiri od devet hrvatskih tvrtki ponovile svoj plasman u odnosu na prošlu godinu, a neke su se na ljestvicu plasirale i po treći put. To potvrđuje kako njihovi rezultati nisu posljedica jednokratnog skoka, već kontinuiranog rasta, razvoja i stabilnog poslovanja, naglasila je.
Ovogodišnji pobjednik kategorije Companies to Watch, koja prepoznaje tvrtke s velikim potencijalom koje su još premlade da bi ispunile uvjete za sudjelovanje na glavnoj ljestvici Fast 50, češki je studio za razvoj mobilnih igara Terahype.
Iz Hrvatske plasman u toj konkurenciji ostvarile su dvije tvrtke: Collective mind LAB d.o.o na sedmom mjestu sa rastom od 273 posto i Secure Block na osmom. mjestu s rastom od 215 posto.
Kao i prethodnih godina, Deloitte je i ove odabrao posebnu skupinu tvrtki u kategoriji Impact Stars. Ove godine su odabrane 23 tvrtke iz šest zemalja Srednje Europe koje, osim što razvijaju i nude izvrsne tehnološke proizvode i usluge, ostvaruju pozitivan utjecaj u barem jednom od sljedećih važnih područja: društvu, poslovanju, inovacijama, okolišu i raznolikosti.
Iz Hrvatske je pet tvrtki proglašeno kao Impact Star: Amplibit (Fintech), Jenz.app (ESG), Notch Software Solutions Solutions (Medicinska tehnologija i biotehnologija), Orqa (Obrambena industrija) i Cyber64 (Kibernetička sigurnost).
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