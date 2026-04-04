Trojica optužena zbog četiri zapaljena vozila hitne pomoći židovske zajednice

Podignuta je optužnica protiv trojice muškaraca nakon što su prošlog mjeseca zapaljena četiri vozila hitne pomoći židovske zajednice u sjeverozapadnom Londonu, javlja njemačka agencija dpa u subotu.
Dvadesetogodišnji Hamza Iqbal i 19-godišnji Rehan Khan, koji su britanski državljani, i 17-godišnjak koji uz britansko ima i pakistansko državljanstvo, trebaju se pojaviti na sudu u subotu.
Optuženi su za podmetanje požara i dovođenje života u opasnost nakon što su uhićeni u sklopu istrage protuterorističke jedinice policije (CTP).
Četiri vozila hitne pomoći Hatzole, neprofitne volonterske organizacije koja djeluje u sjeverozapadnom Londonu, zapaljena su u ranim jutarnjim satima 23. ožujka, zbog čega su u vozilima eksplodirali kanistri.
Helen Flanagan, čelnica CTP-a u Londonu, rekla je: "Od ovog groznog prošlotjednog napada, neprestano radimo kako bismo istražili i identificirali odgovorne".
"Istraga je sada došla u fazu u kojoj je troje ljudi optuženo i pojavit će se pred sudom", dodala je.
Druga dvojica muškaraca u dobi od 45 i 47 godina, koji su uhićeni prošlog tjedna i također su britanski državljani, pušteni su na slobodu uz jamčevinu do kraja travnja.
Slučaj se ne smatra terorizmom, no CTP je kazao da zbog "okolnosti incidenta" istragu predvodi njegovi istražitelji.
