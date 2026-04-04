Trojica optužena zbog četiri zapaljena vozila hitne pomoći židovske zajednice

Hina
04. tra. 2026. 09:14
Hatzola
HENRY NICHOLLS / AFP

Podignuta je optužnica protiv trojice muškaraca nakon što su prošlog mjeseca zapaljena četiri vozila hitne pomoći židovske zajednice u sjeverozapadnom Londonu, javlja njemačka agencija dpa u subotu.

Dvadesetogodišnji Hamza Iqbal i 19-godišnji Rehan Khan, koji su britanski državljani, i 17-godišnjak koji uz britansko ima i pakistansko državljanstvo, trebaju se pojaviti na sudu u subotu.

Optuženi su za podmetanje požara i dovođenje života u opasnost nakon što su uhićeni u sklopu istrage protuterorističke jedinice policije (CTP).

Četiri vozila hitne pomoći Hatzole, neprofitne volonterske organizacije koja djeluje u sjeverozapadnom Londonu, zapaljena su u ranim jutarnjim satima 23. ožujka, zbog čega su u vozilima eksplodirali kanistri.

Helen Flanagan, čelnica CTP-a u Londonu, rekla je: "Od ovog groznog prošlotjednog napada, neprestano radimo kako bismo istražili i identificirali odgovorne".

"Istraga je sada došla u fazu u kojoj je troje ljudi optuženo i pojavit će se pred sudom", dodala je.

Druga dvojica muškaraca u dobi od 45 i 47 godina, koji su uhićeni prošlog tjedna i također su britanski državljani, pušteni su na slobodu uz jamčevinu do kraja travnja.

Slučaj se ne smatra terorizmom, no CTP je kazao da zbog "okolnosti incidenta" istragu predvodi njegovi istražitelji.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
