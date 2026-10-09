SI vs AI
Trump: Bijela kuća smatra neprijateljem svakoga tko ne prihvati termin "superinteligencija"
Predsjednik Donald Trump objavio je da Bijela kuća smatra "neprijateljem" svakoga tko ne prihvati termin "superinteligencija" umjesto "umjetna inteligencija". Ta je objava novi korak u njegovoj kampanji promjene naziva tehnologije, i to u vrijeme sve snažnijih zahtjeva za uvođenjem strožih sigurnosnih pravila.
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"Bijela kuća smatra NEPRIJATELJEM svakoga tko koristi izraz 'umjetna inteligencija' umjesto novog, općeprihvaćenog i točnijeg izraza 'superinteligencija'!", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.
JUST IN: Trump declares anyone who uses the term Artificial Intelligence instead of Super Intelligence is “THE ENEMY!” pic.twitter.com/Ny1cWUgZwU— Polymarket (@Polymarket) October 8, 2026
Uredba o preimenovanju
Ova objava dolazi tjedan dana nakon što je Trump potpisao izvršnu uredbu o preimenovanju umjetne inteligencije (AI) u "superinteligenciju" (SI). Promjena je dio predsjednikovih nastojanja da tehnologiju koja se brzo razvija prikaže u pozitivnom svjetlu, prenosiIndex.
Zakonodavci i stručnjaci pomno prate njezin razvoj i propituju postojanje odgovarajućih zaštitnih mehanizama, osobito nakon slučajeva upada takozvanih "odmetnutih agenata" na vladine stranice diljem svijeta.
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