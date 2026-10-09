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SI vs AI

Trump: Bijela kuća smatra neprijateljem svakoga tko ne prihvati termin "superinteligencija"

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N1 Info
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09. lis. 2026. 07:40
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U.S. President Donald Trump looks on, at Shannon Airport in Ireland, September 13, 2026. REUTERS/Kylie Cooper
Kylie Cooper/REUTERS

Predsjednik Donald Trump objavio je da Bijela kuća smatra "neprijateljem" svakoga tko ne prihvati termin "superinteligencija" umjesto "umjetna inteligencija". Ta je objava novi korak u njegovoj kampanji promjene naziva tehnologije, i to u vrijeme sve snažnijih zahtjeva za uvođenjem strožih sigurnosnih pravila.

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"Bijela kuća smatra NEPRIJATELJEM svakoga tko koristi izraz 'umjetna inteligencija' umjesto novog, općeprihvaćenog i točnijeg izraza 'superinteligencija'!", napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social.

Uredba o preimenovanju

Ova objava dolazi tjedan dana nakon što je Trump potpisao izvršnu uredbu o preimenovanju umjetne inteligencije (AI) u "superinteligenciju" (SI). Promjena je dio predsjednikovih nastojanja da tehnologiju koja se brzo razvija prikaže u pozitivnom svjetlu, prenosiIndex.

Zakonodavci i stručnjaci pomno prate njezin razvoj i propituju postojanje odgovarajućih zaštitnih mehanizama, osobito nakon slučajeva upada takozvanih "odmetnutih agenata" na vladine stranice diljem svijeta.

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