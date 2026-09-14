Vjenčanje Trumpovog sina na Bahamima potajno financirao ruski oligarh blizak Putinu

Bila je to posljednja večer njegova vjenčanja, raskošne trodnevne proslave održane na dva iznimno ekskluzivna privatna otoka. Peterokatna torta funfetti dopremljena je zrakoplovom s Floride, a helikopteri i hidroavioni slijetali su na otoke prije nego što su se gosti smjestili u vile uz ocean. Te je večeri na plaži Donald Trump Jr. podignuo je svoju nevjestu u zrak dok je s teglenice na moru ispaljivan vatromet, piše Propublica.