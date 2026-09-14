Umar Kremlev
Vjenčanje Trumpovog sina na Bahamima potajno financirao ruski oligarh blizak Putinu
Donald Trump Jr. 24. svibnja slavio je na Bahamima dok su oskudno odjevene plesačice u cipelama s visokim potpeticama i mornarskim kapama nastupale pred njim i njegovim gostima.
Bila je to posljednja večer njegova vjenčanja, raskošne trodnevne proslave održane na dva iznimno ekskluzivna privatna otoka. Peterokatna torta funfetti dopremljena je zrakoplovom s Floride, a helikopteri i hidroavioni slijetali su na otoke prije nego što su se gosti smjestili u vile uz ocean. Te je večeri na plaži Donald Trump Jr. podignuo je svoju nevjestu u zrak dok je s teglenice na moru ispaljivan vatromet, piše Propublica.
„Bilo je to sve o čemu smo sanjali, pa i više od toga“, napisala je poslije njegova supruga na Instagramu.
Taj je san velikim dijelom financirao tajni dobročinitelj: Umar Kremlev, ruski oligarh blizak predsjedniku Vladimiru Putinu.
Kremlev je platio stotine tisuća dolara troškova vjenčanja, pokazuju dokumenti koje je pregledala ProPublica te razgovori s troje ljudi upoznatih s događajem. Oligarh je platio najam jednog od privatnih otoka, na kojem je održana svadbena proslava i gdje su gosti bili smješteni. Pokrio je i druge velike troškove, poput vatrometa, a njegov je tim pomagao u organizaciji događaja.
Kremlev je predsjednik Međunarodne boksačke asocijacije (IBA), sportske organizacije opterećene skandalima koju je financirao ruski državni energetski div Gazprom. Troškovi vjenčanja plaćeni su preko subjekta povezanog s IBA-om u Dubaiju, kojim se boksačka organizacija koristi za financijske transakcije.
Na popisu uzvanika bilo je oko 50 ljudi. Među njima su bili Trumpov zet Jared Kushner, Eric Trump – ali i Kremlev, krupan muškarac obrijane glave koji slabo govori engleski. Oligarh je bio dio veće skupine čija je prisutnost zbunjivala druge uzvanike. Povremeno su stajali odvojeno od ostalih i međusobno razgovarali na ruskom.
„Bilo je doista malo, samo najbliži prijatelji“, rekao je poslije Trump Jr. u svom podcastu. „Pokušali smo zadržati doista uzak krug. I bilo je jednostavno sjajno.“
Dosad neobjavljeni odnos Kremleva i Trumpa Jr. predstavlja iznimno značajan razvoj događaja: pripadnik Putinova kruga financijski je podupirao predsjednikova sina i dobio neposredan pristup obitelji Trump. Putinovu vladu, koju se smatra jednim od glavnih protivnika SAD-a, već se desetljeće optužuje za pokušaje utjecaja na američke izbore. Pokušaji Rusije da se prije izbora 2016. približi Trumpovima izazvali su golemu kontroverzu koja je obilježila velik dio predsjednikova prvog mandata.
Stručnjaci za nacionalnu sigurnost izrazili su zabrinutost zbog toga što je Trump Jr. prihvatio oligarhovu velikodušnost, ističući da to otvara važno pitanje: što je Kremleva motiviralo da potroši bogatstvo na izgradnju tog odnosa?
„Ako ja plaćam tvoje vjenčanje, u nekom ćeš mi trenutku nešto dugovati“, rekao je Frank Montoya Jr., umirovljeni dugogodišnji dužnosnik FBI-ja koji je obnašao visoke protuobavještajne dužnosti. Oligarsi poput Kremleva često djeluju u koordinaciji s ruskom vladom. Iako nije jasno je li se to dogodilo i u ovom slučaju, Trump Jr. doveo se u vrlo osjetljiv položaj, rekao je Montoya. „Za predsjednikova sina ovo bi trebalo biti nezamislivo. Točka.“
Holden Triplett, koji je tijekom Trumpova prvog mandata bio direktor za protuobavještajne poslove u Vijeću za nacionalnu sigurnost, rekao je da ruske obavještajne službe često nastoje izgraditi veze s dužnosnicima američke vlade i članovima njihovih obitelji.
„Novac je provjerena metoda za dobivanje pristupa“, rekao je Triplett, koji je također radio za FBI u Moskvi.
U danima prije vjenčanja Trumpa Jr., Kremlev je boravio u Kini kao dio izaslanstva koje je pratilo Putina, prema izvješćima kineskih državnih medija. Mjesec dana ranije Putin mu je dodijelio državno odlikovanje, Orden prijateljstva. Ukrajinska vlada osobno je sankcionirala Kremleva, navodeći kao razlog njegovu bliskost s Putinom i ruskim sigurnosnim službama.
Nije jasno zašto je Kremlev pomogao platiti vjenčanje Trumpa Jr. Čini se da su se njih dvojica upoznala tek nedavno. Prema javno dostupnim podacima, Trump Jr. mogao si je sam priuštiti troškove vjenčanja: Forbes je nedavno procijenio njegovo bogatstvo na oko 300 milijuna dolara.
Odgovarajući na detaljna pitanja, glasnogovornik Trumpa Jr. nije osporio da je Kremlev platio dio troškova vjenčanja.
„Umar je Donov osobni prijatelj“, rekao je.
Glasnogovornik je naveo da Kremlev „nije osoba s kojom ima poslovni odnos“ te da su se njih dvojica upoznala preko zajedničkog prijatelja iz lovačkih krugova i zbližila zbog zajedničke ljubavi prema boksu i boravku u prirodi.
Glasnogovornik Trumpova brata Erica o Kremlevu je rekao: „Eric doista nema pojma tko je ta osoba niti je ikada čuo njegovo ime.“
U priopćenju Kremlevova ureda za medije navodi se da „gospodin Kremlev i gospodin Trump Jr. imaju prijateljski odnos“ te da su se prvi put susreli „prije nekoliko godina“.
Kremlevov ured opisao ga je kao poslovnog čovjeka i filantropa te dodao: „Gospodin Kremlev nikada nije razgovarao o političkim pitanjima ni s jednim od svojih američkih prijatelja i poznanika“, uključujući Trumpa Jr. Naveli su da sama boksačka organizacija nije snosila troškove vjenčanja, ali nisu komentirali uplate subjekta iz Dubaija. Ured je također naveo da Kremlev, kada je nedavno s Putinom boravio u Kini, nije bio dio Putinova „službenog izaslanstva“.
Kushner, koji pomaže voditi pregovore američke vlade s Rusijom o Ukrajini, nije odgovorio na zahtjeve za komentar. Nisu odgovorili ni Bijela kuća ni ruska vlada.
Ova otkrića dolaze u trenutku kada je Trump Jr. i sam postao značajno središte političke moći. Popularan među MAGA biračima, navodno je imao aktivnu ulogu u provjeri kandidata za Trumpov kabinet u drugom mandatu, a The Wall Street Journal prozvao ga je očevim „najvažnijim političkim savjetnikom“.
„Doista ne mislim da bih danas bio kandidat za potpredsjednika bez Donove pomoći“, rekao je potpredsjednik JD Vance tom listu krajem 2024.
Ovaj prikaz temelji se na dokumentima i razgovorima s desecima sadašnjih i bivših dužnosnika i suradnika IBA-e, uzvanika na vjenčanju te drugih osoba iz krugova Trumpa Jr. i Kremleva.
Trump Jr. izmijenio je bračne zavjete s pripadnicom visokog društva Bettinom Anderson na privatnom otoku koji se pojavio u filmu „Pirati s Kariba“ i filmu o Jamesu Bondu „Casino Royale“ iz 2006. Prvi ples imali su na drugom obližnjem privatnom otoku, čiji najam može stajati oko 100.000 dolara po noći, a platio ga je Kremlev. Tvrtka koja je organizirala vatromet za takve predstave naplaćuje oko 70.000 dolara. Kremlev nije prisustvovao samoj ceremoniji, koja je održana prvog dana i kojoj je nazočilo samo 18 gostiju, rekao je glasnogovornik Trumpa Jr.
Atmosfera je bila spoj Monte Carla i razuzdane studentske zabave – helikopteri su neprestano dolazili i odlazili, DJ je puštao glazbu na plaži, a održavali su se i turniri u beer pongu. Jednog su dana muškarci otišli u podvodni ribolov. Obrtnici londonske modne kuće Safiyaa proveli su 150 sati vezući po mjeri izrađenu svilenu odjevnu kombinaciju koju je Anderson nosila na svadbenoj proslavi. Predsjednikov sin uoči vjenčanja podvrgnuo se tretmanu kako bi dodatno naglasio liniju čeljusti.
Neki dugogodišnji prijatelji Trumpa Jr. rekli su svojim poznanicima da su razočarani što nisu bili pozvani, iako se na popisu našlo nekoliko njegovih najbližih poslovnih partnera – čelnici kriptokompanije obitelji Trump, World Liberty Financial, i tvrtke rizičnog kapitala 1789 Capital. Sam predsjednik Trump nije došao.
„Volio bi da dođem, ali bit će to samo mala, privatna proslava“, rekao je predsjednik novinarima prije vjenčanja. „Rekao sam mu, znate, ovo nije dobar trenutak za mene.“
Ipak, velik dio gostiju činili su članovi najuže obitelji mladenke i mladoženje.
Zbog toga je velika skupina Rusa bila još uočljivija.
„Što oni rade ovdje?“, prisjetila se jedna osoba da je pomislila.
Najmanje jedan ruski gost bio je s Kremlevom i na njegovu putovanju u Kinu: Alexander Lagutin, poslovni čovjek koji je obnašao visoke dužnosti u ruskoj tvrtki iz obrambene industrije i energetskoj kompaniji koju podupire država. Vjenčanju je prisustvovala i Elena Sobol, Kremlevova najbliža suradnica u IBA-i.
Od vjenčanja Trumpovi su objavili desetke fotografija i videosnimki proslave. Iako se na njima vide mnogi uzvanici, Rusa nema ni na jednoj. Vrh Kremlevove glave vidljiv je u pozadini jedne skupne fotografije koju je na Instagramu objavio prijatelj mladenke.
Nakon završetka proslave Trump Jr. u svom je podcastu „Triggered“ posebno naglasio privatnost događaja:
„Ljudi koji su bili ondje – ako ste bili na tom popisu, niste govorili o tome.“
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