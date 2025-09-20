Trump će ugostiti Erdogana u Bijeloj kući

Iako su tijekom Trumpovog prvog mandata, u razdoblju od 2017. do 2021., turski i američki predsjednik imali dobar osobni odnos, taj je period obilježen i napetim bilateralnim odnosima između njihovih dviju zemalja, i to zbog veza Washingtona s kurdskim borcima u Siriji i veza Anakare s Moskvom.