Oglas

Idući tjedan

Trump će ugostiti Erdogana u Bijeloj kući

author
Hina
|
20. ruj. 2025. 07:19
Donald Trump
MANDEL NGAN / AFP

Američki predsjednik Donald Trump najavio je u petak da će 25. rujna u Bijeloj kući ugostiti turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, istaknuvši da očekuje zaključivanje trgovinskih i vojnih sporazuma.

Oglas

"Radimo na mnogim trgovinskim i vojnim sporazumima s predsjednikom, uključujući veliku kupnju Boeingovih zrakoplova, veliki posao sa zrakoplovima F-16 te nastavak pregovora o zrakoplovima F-35, za koje očekujemo da će završiti pozitivno", napisao je američki predsjednik na društvenoj mreži Truth Social.

Erdogan je zadnji put posjetio Bijelu kuću 2019., za vrijeme Trumpovog prvog mandata, a odnos dvojice predsjednika dosad je bio pun uspona i padova.

Iako su tijekom Trumpovog prvog mandata, u razdoblju od 2017. do 2021., turski i američki predsjednik imali dobar osobni odnos, taj je period obilježen i napetim bilateralnim odnosima između njihovih dviju zemalja, i to zbog veza Washingtona s kurdskim borcima u Siriji i veza Anakare s Moskvom.

Turska je Trumpov kabinet 2019. razljutila kupnjom ruskih sustava proturaketne obrane S-400. Washington je na taj potez reagirao otkazivanjem planirane prodaje borbenih aviona F-35 Turskoj i izbacivanjem te države iz programa zajedničke proizvodnje navedenih zrakoplova.

Kasnije je Turska pristala na dogovor o kupnji borbenih aviona F-16.

"Predsjednik Erdogan i ja uvijek smo imali jako dobar odnos. Veselim se što ću ga opet vidjeti 25. (rujna)!", napisao je Trump u petak.

Teme
Bijela kuća Donald Trump Recep Tayyip Erdogan SAD

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ