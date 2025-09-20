Trump će ugostiti Erdogana u Bijeloj kući

Američki predsjednik Donald Trump najavio je u petak da će 25. rujna u Bijeloj kući ugostiti turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, istaknuvši da očekuje zaključivanje trgovinskih i vojnih sporazuma.
"Radimo na mnogim trgovinskim i vojnim sporazumima s predsjednikom, uključujući veliku kupnju Boeingovih zrakoplova, veliki posao sa zrakoplovima F-16 te nastavak pregovora o zrakoplovima F-35, za koje očekujemo da će završiti pozitivno", napisao je američki predsjednik na društvenoj mreži Truth Social.
Erdogan je zadnji put posjetio Bijelu kuću 2019., za vrijeme Trumpovog prvog mandata, a odnos dvojice predsjednika dosad je bio pun uspona i padova.
Iako su tijekom Trumpovog prvog mandata, u razdoblju od 2017. do 2021., turski i američki predsjednik imali dobar osobni odnos, taj je period obilježen i napetim bilateralnim odnosima između njihovih dviju zemalja, i to zbog veza Washingtona s kurdskim borcima u Siriji i veza Anakare s Moskvom.
Turska je Trumpov kabinet 2019. razljutila kupnjom ruskih sustava proturaketne obrane S-400. Washington je na taj potez reagirao otkazivanjem planirane prodaje borbenih aviona F-35 Turskoj i izbacivanjem te države iz programa zajedničke proizvodnje navedenih zrakoplova.
Kasnije je Turska pristala na dogovor o kupnji borbenih aviona F-16.
"Predsjednik Erdogan i ja uvijek smo imali jako dobar odnos. Veselim se što ću ga opet vidjeti 25. (rujna)!", napisao je Trump u petak.
