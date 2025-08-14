Trump europskim čelnicima: Spremni smo uz uvjete pružiti sigurnosna jamstva za Ukrajinu

Trump se veći dio svog predsjedničkog mandata protivi vojnoj pomoći Ukrajini, ističe Politico. No iako SAD ne šalje izravno oružje, nedavno je dopustio Europi da kupi američko oružje za slanje u Ukrajinu što je potez za koji njegova administracija tvrdi da je povećao pritisak na Moskvu i uvjerio Putina da sjedne za pregovarački stol.