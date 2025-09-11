Trump i Netanyahu imali žestoki razgovor zbog napada na Dohu: "Zašto nisam znao za to?!"

Američki predsjednik Donald Trump imao je izrazito napet telefonski razgovor s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom nakon što je Izrael izveo udar na čelnike Hamasa u Dohi.
Prema navodima američkih dužnosnika, Trump je bio nezadovoljan jer o akciji nije bio obaviješten unaprijed, nego je vijest saznao tek kad je napad već počeo, i to preko američke vojske, a ne od izraelskih partnera.
"Zašto nisam znao za to", pitao je vidno ljutit američki predsjednik izraelskog premijera.
Poručio mu je da odluka o napadu na teritoriju saveznika SAD-a, ujedno ključnog posrednika u pregovorima o prekidu rata u Gazi, nije bila promišljena. Netanyahu mu je, prema pisanju Wall Street Journala, prenosi Sky News, odgovorio kako je imao vrlo kratko vrijeme za reakciju i odlučio ga je iskoristiti.
Hamas je ubrzo objavio da su njegovi vodeći politički predstavnici preživjeli napad, iako je stradalo šest nižih dužnosnika. Katar, koji je posljednjih mjeseci imao važnu ulogu posrednika u pregovorima između SAD-a, Izraela i Hamasa, odmah je nakon napada svjedočio prekidu pregovora o primirju.
Trump je u svibnju posjetio Katar, gdje je pohvalio tamošnje čelnike, a zauzvrat dobio luksuzni avion vrijedan 400 milijuna dolara koji će služiti kao Air Force One. Katar je najavio i otvaranje golf resorta s njegovim imenom.
Analitičarka Mona Yacoubian iz Centra za strateške i međunarodne studije u Washingtonu ocijenila je da napad ozbiljno potkopava Trumpovu mirovnu agendu, ali je dodala da dio odgovornosti snosi i sam predsjednik zbog nepredvidivog pristupa koji, kaže, ohrabruje druge da djeluju samostalno.
Netanyahu, unatoč pritiscima iz Washingtona, ne pokazuje znakove popuštanja. U video obraćanju poručio je Kataru i drugim državama koje, kako tvrdi, pružaju utočište Hamasu da ili protjeraju teroriste ili će ih Izrael sam privesti pravdi.
Trump s jedne strane traži što brži prekid sukoba i oslobađanje talaca, ali s druge nastavlja davati potporu izraelskoj vojnoj kampanji protiv Hamasa. Iako ga Netanyahuovi potezi nerijetko stavljaju u nezgodan položaj pred međunarodnim saveznicima, američki predsjednik i dalje ga naziva najboljim prijateljem kojeg je Izrael ikad imao u Bijeloj kući.
