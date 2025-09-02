Slovenska predsjednica: Samo SAD može zaustaviti Netanyahua

Slovenija je europska država koja prednjači u podršci Palestini od početka rata u Pojasu Gaze. Priznala je palestinsku državnost, uvela embargo na izvoz naoružanja u Izrael te uvoz proizvoda iz ilegalnih naselja na okupiranim područjima, a dvojicu krajnje desnih ministara u izraelskoj vladi proglasila je 'personama non grata'.