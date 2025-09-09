Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres osudio je "flagrantno kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Katara". Govoreći na konferenciji za novinare, rekao je da je saznao za napad na Katar, koji opisuje kao "zemlju koja je igrala vrlo pozitivnu ulogu u postizanju prekida vatre i oslobađanju svih talaca".