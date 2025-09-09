Izraelski napad na navodno vodstvo Hamasa u glavnom gradu Katara izazvao je val međunarodnih reakcija i osuda. Katar je djelovao kao posrednik uz Egipat u pregovorima o prekidu vatre u gotovo dvogodišnjem ratu u Gazi.
Napad se dogodio nedugo nakon što je Hamasovo oružano krilo, Brigade al-Qassam, preuzelo odgovornost za pucnjavu u kojoj je u ponedjeljak na autobusnoj stanici na periferiji Jeruzalema ubijeno šest osoba.
Ovaj potez izraelske vojske, koji je odmah pokrenuo rasprave o kršenju suvereniteta Katara, naišao je na snažan odjek diljem svijeta — od reakcije vjerskih autoriteta poput Vatikana, do političkih izjava svjetskih sila i regionalnih aktera. U nastavku donosimo pregled reakcija ključnih zemalja i organizacija.
Vatikan
Papa Lav, koji u pravilu izbjegava javno govoriti bez pripreme, u utorak je izrazio neuobičajeno snažnu zabrinutost glede posljedica izraelskog napada u Katru, kazavši da je situacija "veoma ozbiljna".
"Trenutno postoje neke veoma ozbiljne vijesti: napad Izraela na neke vođe Hamasa u Katru", kazao je papa novinarima pred svojim ljetnikovcem u Castel Gandolfu. "Cijela situacija je veoma ozbiljna", rekao je Lav, a prenosi Hina.
Velika Britanija
Komentirajući napad na Dohu, glasnogovornik britanskog premijera Keira Starmera poručio je: "Ne želimo vidjeti daljnju eskalaciju nasilja u regiji. To može samo riskirati daljnju destabilizaciju. Želimo vidjeti kraj patnje u Gazi, počevši s oslobađanjem svih talaca, trenutnim prekidom vatre i povećanjem pomoći regiji kako bi se mogao uspostaviti dugotrajan mir u široj regiji", prenosi njegove riječi Guardian.
Palestina
Potpredsjednik Palestinske samouprave, Hussein Al Sheikh opisao je izraelski napad na Dohu kao "prijetnju sigurnosti i stabilnosti u regiji". "Oštro osuđujemo nemoralnu izraelsku agresiju usmjerenu na bratsku Državu Katar", rekao je Al Sheikh u izjavi koju prenosi CNN.
Al Sheikh je dodao da napad "predstavlja ozbiljno kršenje međunarodnog prava i suvereniteta Katara te se smatra prijetnjom sigurnosti i stabilnosti u regiji".
Sjedinjene Američke Države
Dužnosnik Bijele kuće potvrdio je BBC-ju da je Trumpova administracija bila "obaviještena" o izraelskom napadu na Dohu prije nego što se dogodio.
Napad Izraela na Katar, glavnog saveznika SAD-a izvan NATO-a, odmah je pokrenuo pitanja o razini američke svijesti i uključenosti, posebno s obzirom na otprilike 10.000 američkih vojnika koji su stacionirani u zemlji.
Ujedinjeni narodi
Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres osudio je "flagrantno kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Katara". Govoreći na konferenciji za novinare, rekao je da je saznao za napad na Katar, koji opisuje kao "zemlju koja je igrala vrlo pozitivnu ulogu u postizanju prekida vatre i oslobađanju svih talaca".
"Sve strane moraju raditi na postizanju trajnog prekida vatre, a ne na njegovom uništavanju", kaže glavni tajnik UN-a.
Jordan
Jordan je osudio izraelski napad na Dohu kao "očito kršenje međunarodnog prava", obećavši da će stati uz Katar ako odluči odgovoriti na nasilje, izjavio je tamošnji ministar vanjskih poslova Ayman Safadi.
"Stojimo uz našu braću u Kataru i izražavamo apsolutnu solidarnost s njima u svim koracima koje poduzmu protiv ove agresije i kako bi zaštitili svoju sigurnost, stabilnost i suverenitet“, naveo je Safadi i dodao:
"Izrael će nastaviti svoju agresiju, svoje brutalne ratove, svoja kršenja međunarodnog prava i svoju prijetnju regionalnom i međunarodnom miru i sigurnosti osim ako međunarodna zajednica, posebno Vijeće sigurnosti, ne poduzme potrebne korake da ga odvrati i obuzda njegovu agresiju".
Iran
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio je na državnoj televiziji da je izraelska akcija “očigledno kršenje međunarodnog prava” i “zadiranje u nacionalni suverenitet Katara i palestinskih pregovarača”.
Dodao je da ovaj napad mora poslužiti kao “ozbiljno upozorenje za regiju i međunarodnu zajednicu”, prenosi BBC.
Saudijska Arabija
Saudijska Arabija osudila je izraelski napad na Katar "najoštrije", nazvavši ga "brutalnom izraelskom agresijom i flagrantnim kršenjem suvereniteta bratske države Katar", prenosi Al Jazeera.
Katar
Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova "najoštrije" je osudio napad za koji je Izrael naknadno preuzeo odgovornost. Dr. Majed Al Ansari kaže da je napad pogodio stambeni prostor "gdje živi nekoliko članova političkog tijela Hamasa u glavnom gradu Katara, Dohi".
Kaže da napad predstavlja "očito kršenje" međunarodnih zakona, kao i "ozbiljnu prijetnju" onima u Kataru.
"Država Katar oštro osuđuje ovaj napad i potvrđuje da neće tolerirati ovo nepromišljeno izraelsko ponašanje i kontinuirano miješanje u sigurnost regije i bilo kakvu akciju usmjerenu na njezinu sigurnost i suverenitet", zaključuje se u izjavi.
Francuska
Francuski predsjednik Emmanuel Macron nazvao je napade "neprihvatljivima bez obzira na motiv", izražavajući svoju "solidarnost s Katarom i njegovim emirom".
"Rat se ni pod kojim uvjetima ne smije proširiti na regiju", napisao je na X-u.
