SKANDAL U MOSKVI
"Stari prijatelji": Bivši njemački kancelar Schroeder s Putinom slavio rođendan
Bivši njemački kancelar Gerhard Schroeder sudjelovao je u proslavi 74. rođendana ruskog predsjednika Vladimira Putina u njegovu domu, objavio je Kremlj.
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Na fotografijama objavljenima na Telegramu. Schroeder i Putin široko se smiješe i rukuju, dok se u pozadini vidi starinska peć i ruski samovar, posuda koja se tradicionalno koristi za zagrijavanje vode za čaj.
"Vladimir Putin prethodnog je dana iz jutarnjih vijesti doznao da se Gerhard Schroeder nalazi u Moskvi te da je došao poslovno zbog tvrtke Globus”, objavio je Kremlj na Telegramu. "Predsjednik je pozvao svojeg starog prijatelja u svoj dom. Gerhard Schroeder bio je s Vladimirom Putinom dok je šef države jučer slavio svoj rođendan.”
Kritike iz Njemačke
Schroeder, koji je obavljao dužnost kancelara od 1998. do 2005. godine, nedavno se pridružio nadzornom odboru ruskog trgovačkog lanca Hyperglobus. U srijedu je posjetio jednu od njegovih trgovina u Moskvi, gdje su ga zaposlenici dočekali pljeskom, pokazale su snimke ruske televizije.
Schroeder je bio izložen kritikama, osobito u Njemačkoj, zbog svojih veza s ruskim poslovnim krugovima i Putinom. Te su se veze nastavile unatoč ruskoj invaziji na Ukrajinu 2022. godine i naknadnim valovima zapadnih sankcija. Putin je u svibnju sugerirao da bi Schroeder mogao predstavljati europske zemlje u mirovnim pregovorima s ciljem okončanja sukoba. Europski ministri vanjskih poslova odbacili su tu mogućnost.
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