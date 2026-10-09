"Stari prijatelji": Bivši njemački kancelar Schroeder s Putinom slavio rođendan

"Vladimir Putin prethodnog je dana iz jutarnjih vijesti doznao da se Gerhard Schroeder nalazi u Moskvi te da je došao poslovno zbog tvrtke Globus”, objavio je Kremlj na Telegramu. "Predsjednik je pozvao svojeg starog prijatelja u svoj dom. Gerhard Schroeder bio je s Vladimirom Putinom dok je šef države jučer slavio svoj rođendan.”