Trump tvrdi da je Iran srušio američki helikopter iznad Hormuza: "Moramo odgovoriti!"

Dva člana posade sigurno su spasile američke snage nakon što se njihov helikopter Apache srušio kod omanske obale u blizini Hormuškog tjesnaca u ponedjeljak navečer, potvrdilo je ranije u utorak američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM).

"Vojnici su sigurno spašeni u roku od otprilike dva sata i u stabilnom su stanju. Uzrok incidenta se istražuje", priopćilo je CENTCOM.