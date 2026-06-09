Apache
Trump tvrdi da je Iran srušio američki helikopter iznad Hormuza: "Moramo odgovoriti!"
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da je Iran oborio američki helikopter Apache koji je patrolirao Hormuškim tjesnacem te se obvezao odgovoriti na taj napad.
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"Naša vojska me upravo obavijestila da su Iranci sinoć oborili jedan od naših visokosofisticiranih helikoptera Apache koji je patrolirao Hormuškim tjesnacem", napisao je Donald Trump u objavi na društvenim mrežama. "Sjedinjene Države nužno moraju odgovoriti na ovaj napad", dodao je.
Interesting development pic.twitter.com/6WhamEGZq1— Warfare Analysis (@warfareanalysis) June 9, 2026
Dva člana posade sigurno su spasile američke snage nakon što se njihov helikopter Apache srušio kod omanske obale u blizini Hormuškog tjesnaca u ponedjeljak navečer, potvrdilo je ranije u utorak američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM).
"Vojnici su sigurno spašeni u roku od otprilike dva sata i u stabilnom su stanju. Uzrok incidenta se istražuje", priopćilo je CENTCOM.
Dodaje se da se vojni helikopter srušio "dok je patrolirao regionalnim vodama". Napadni helikopteri Apache prvenstveno se koriste za precizne napade, blisku zračnu podršku i zračno izviđanje, stoji na web stranici CENTCOM-a.
Trumpove su izjave dodatno pojačale neizvjesnost oko izgleda za primirje proglašeno 8. travnja. U ponedjeljak su Izrael i Iran rekli da će zaustaviti međusobne napade nakon Trumpovog poziva da prekinu prvu izravnu razmjenu vatre. Ipak, Teheran je upozorio da će nastaviti gađati Izrael ako on nastavi napadati iranski saveznički Hezbolah u Libanonu.
Rasplamsavanje sukoba dodatno je opteretilo napore za posredovanje u postizanju mirovnog sporazuma kojim bi se okončao širi rat na Bliskom istoku i ponovno otvorio Hormuški tjesnac.
U ranijim izjavama o rušenju helikoptera Apache, Trump je rekao da su dva člana posade američkog helikoptera "dobro" nakon što ih je spasio dron američke mornarice.
U Teheranu su u utorak poslijepodne trebala biti pokopana dva iranska pripadnika protuzračne obrane koji su poginuli u izraelskim napadima dan ranije, priopćila je iranska vojska. U Izraelu nije bilo smrtnih slučajeva nakon iranskih napada.
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