U intervjuu za Fox News, Trump je rekao da dugo ima dobar odnos s Putinom, ali je izrazio frustraciju zbog njegovog neuspjeha u okončanju rata.
Američki predsjednik Donald Trump u petak je izjavio da mu je strpljenje s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na izmaku, ali nije zaprijetio novim sankcijama vezanim uz rat u Ukrajini.
Trump je naveo sankcije bankama i naftnoj industriji kao opcije za stvaranje pritiska Rusiji, ali je naglasio da u tome moraju sudjelovati europske zemlje.
Dodao je da je već "učinio puno", napominjući da se Indija - jedan od najvećih kupaca ruske nafte - suočava s pedesetpostotnim carinama na svoj izvoz u SAD.
"To nije bilo lako učiniti. To je velika stvar i uzrokuje razdor s Indijom", rekao je za Fox News.
