ispunio im želju
Trump na kraju posjeta Irskoj najavio ukidanje carina na irski viski
Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će ukinuti američke carine na irski viski na kraju dvodnevnog posjeta Irskoj u nedjelju.
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Okupljeni su pozdravili najavu američkog predsjednika na 18. rupi tijekom svečanosti dodjele nagrada na Irish Openu na golfskom odmaralištu Doonbeg u okrugu Clare.
U nedjelju je predsjednik, s bijelom šiltericom na kojoj je pisalo "USA", predao trofej Irish Opena pobjedniku Shaneu Lowryju.
Rekao je okupljenima da je raspravljao o carinama na viski s irskim premijerom Micheálom Martinom te s igračem golfa Lowryjem.
"Pitaju hoćeš li mi napraviti uslugu? Nepravedno je to što se događa. Možeš li ikako ukinuti carine na irski viski i rekao sam da ću u ime Sjedinjenih Država ukinuti carine na irski viski", rekao je Trump.
Viski proizveden u Irskoj koji se uvozi u Sjedinjene Države podliježe carinama od 10 posto. Viski proizveden u Sjevernoj Irskoj ili drugdje u Ujedinjenom kraljevstvu nije predmet carina.
Lowry se našalio na konferenciji za medije nakon turnira: "Irske destilerije trebale bi mi uskoro napisati ček, to bi im trebalo nešto vrijediti."
"Sinoć je bila velika večera na kojoj sam bio, i ondje smo razgovarali, no nije mi rekao da je promijenio svoje planove zbog mene", dodao je Lowry.
Irsko udruženje za viski reklo je da "svesrdno pozdravlja" Trumpovu najavu. "Nastavit ćemo raditi sa svojim europskim i američkim kolegama kako bismo osigurali povratak na nulte carine za izvoz svih pića", dodaje se u reakciji.
Helikopter Marine One prevest će Trumpa s golfskog terena u zračnu luku Shannon odakle će napustiti Irsku.
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