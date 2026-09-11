Trump povezao borbu protiv Al-Kaide s ratom kojeg vodi u Iranu: "Nemamo izbora"

"Danas odajemo počast svakom pripadniku vojske Sjedinjenih Država koji je služio u 'ratu protiv terorizma'. (...) I odajemo počast vojno-obrambenom osoblju koje u ovome trenutku radi kako bi se osiguralo da vodeći svjetski sponzor terorizma, Islamska Republika Iran, nikada ne dobije nuklearno oružje", rekao je.