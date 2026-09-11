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Trump povezao borbu protiv Al-Kaide s ratom kojeg vodi u Iranu: "Nemamo izbora"
Donald Trump obećao je u petak u Washingtonu da Sjedinjene Države nikada neće zaboraviti terorističke napade 11. rujna 2001. i da se danas nastavljaju boriti u ime 2977 poginulih.
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"Danas obnavljamo svetu prisegu koju smo u njihovo ime prvi put položili prije četvrt stoljeća. Nikada nećemo zaboraviti. Zato se danas borimo", izjavio je američki predsjednik u govoru u Pentagonu.
"Nemamo izbora. Moguća je samo pobjeda", ustvrdio je.
Američko ministarstvo obrane, smješteno u blizini Washingtona, također je bilo na meti džihadista Al-Kaide 11. rujna: oteti zrakoplov srušio se na zgradu, pri čemu su poginule 184 osobe.
Tijekom komemoracije Trump je povezao borbu protiv Al-Kaide, koju je nakon napada vodio njegov republikanski prethodnik George W. Bush, s ratom koji zajedno s Izraelom vodi protiv Irana već sedam mjeseci.
"Danas odajemo počast svakom pripadniku vojske Sjedinjenih Država koji je služio u 'ratu protiv terorizma'. (...) I odajemo počast vojno-obrambenom osoblju koje u ovome trenutku radi kako bi se osiguralo da vodeći svjetski sponzor terorizma, Islamska Republika Iran, nikada ne dobije nuklearno oružje", rekao je.
Govoreći na komemoraciji, ministar obrane Pete Hegseth složio se s time: "Naši se ratnici bore protiv islamske teokracije koja želi našu smrt već gotovo pola stoljeća."
Tijekom republikanske konvencije u srijedu i četvrtak, uoči parlamentarnih međuizbora, Donald Trump i njegov potpredsjednik J. D. Vance oštro su napali svoje demokratske protivnike, optužujući ih za dosluh s počiniteljima napada.
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