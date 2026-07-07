Trump: Nadam se da će rat u Ukrajini uskoro završiti. A ukinut ću i sankcije Turskoj

"Grenland bi trebao biti pod kontrolom Sjedinjenih Država, a ne Danske", rekao je Trump novinarima tijekom sastanka s Erdoganom. Dodao je da je spor oko Grenlanda narušio odnose između SAD-a i NATO-a. "To je narušilo moj odnos s NATO-om jer Grenland ne koristi Danskoj. Danska zapravo ne ulaže novac kako bi pomogla Grenlandu, a on je iznimno važan za Sjedinjene Države. Okružen je kineskim i ruskim brodovima, a to se neće dopustiti", rekao je Trump. "Nisu htjeli pristati na to, unatoč svoj pomoći koju im pružamo u vezi s Rusijom", dodao je.