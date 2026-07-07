samit u ankari
Zelenski saveznicima: Pomozite nam, molim vas. Balističke rakete su zadnja ruska prednost
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je pozvao saveznike da pomoć u jačanju protuzračne obrane postane jedan od ključnih ishoda NATO-ova samita u Ankari, upozorivši da Ukrajina i dalje nema dovoljno sredstava za zaustavljanje ruskih balističkih projektila.
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Njegov apel dolazi u trenutku kad se Ukrajina suočava sa sve većim nedostatkom projektila za sustav Patriot, američkog protuzračnog sustava na koji se Kijev oslanja u obrani od ruskih balističkih napada, piše Politico.
"Molim vas da nam pomognete osigurati više projektila za protuzračnu obranu. To je trenutačno naš najveći prioritet", poručio je Zelenski sudionicima NATO-ova Foruma obrambene industrije. "Sve ostalo možemo učiniti sami. No, kad je riječ o protuzračnoj obrani, potrebna nam je odlučnost naših partnera", dodao je.
Nedavni valovi ruskih napada dodatno su pokazali ranjivost ukrajinske obrane. Iako Ukrajina i dalje uspješno presreće velik broj bespilotnih letjelica i krstarećih projektila, balističke projektile znatno je teže zaustaviti bez dovoljnih zaliha projektila Patriot.
Obraćajući se čelnicima obrambene industrije i NATO-a, Zelenski je istaknuo da je Ukrajina razvila jednu od najnaprednijih sposobnosti ratovanja bespilotnim letjelicama u svijetu. Prema njegovim riječima, ukrajinske snage svakoga mjeseca eliminiraju desetke tisuća ruskih vojnika, pri čemu najveći dio gubitaka uzrokuju upravo dronovi.
Podsjetio je i na uspjehe ukrajinskih pomorskih dronova u Crnom moru te na napade dugog dometa na ciljeve duboko unutar ruskog teritorija, ocijenivši da se ukrajinska obrambena industrija tijekom rata značajno razvila.
Ipak, naglasio je da saveznici moraju ubrzati isporuke i razvoj sustava za obranu od balističkih projektila. "Jedino što još moramo ostvariti ovdje u Europi jest izgraditi snažnu obranu od ruskih balističkih projektila. To je posljednja velika prednost Rusije", naglasio je.
Dodao je da je sustav Patriot "izvrstan", ali i upozorio da trenutačni proizvodni kapaciteti nisu ni približno dovoljni za postojeće potrebe. Poručio je da je Ukrajina sa SAD-om razgovarala o mogućnosti dobivanja licenci za proizvodnju projektila Patriot te pozvao europske vlade i obrambenu industriju da podrže taj projekt.
"Europi su potrebni vlastiti učinkoviti sustavi i projektili za obranu od balističkih prijetnji. To ne može čekati 2030. godinu ili kasnije. Europi su što prije potrebni cjenovno dostupni sustavi za masovnu proizvodnju obrane od balističkih projektila. Zapravo, već danas", zaključio je ukrajinski predsjednik.
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