Zelenski saveznicima: Pomozite nam, molim vas. Balističke rakete su zadnja ruska prednost

Dodao je da je sustav Patriot "izvrstan", ali i upozorio da trenutačni proizvodni kapaciteti nisu ni približno dovoljni za postojeće potrebe. Poručio je da je Ukrajina sa SAD-om razgovarala o mogućnosti dobivanja licenci za proizvodnju projektila Patriot te pozvao europske vlade i obrambenu industriju da podrže taj projekt.