Odluka u Ankari
Anušić: Hrvatska ulazi u veliki NATO projekt nabave transportnih aviona
Hrvatska ulazi u zajedničku NATO nabavu vojnih transportnih zrakoplova za prijevoz vojnika, a ministar obrane Ivan Anušić otkrio je da je potpisano njezino sudjelovanje u projektu sa sedam savezničkih država.
Hrvatska će sudjelovati u zajedničkom projektu zračnog transporta u koaliciji sedam zemalja članica NATO-a, izjavio je u utorak u Ankari ministar obrane Ivan Anušić.
“Riječ je o projektu visoke vidljivosti, brzom zračnom transportu naših trupa i naših saveznica. Projekt predviđa nabavu velikih transportnih zrakoplova u kojem Hrvatska do 2030. neće imati nikakvih obveza, nikakav trošak, a nakon te godine moramo definirati kako ćemo sudjelovati", rekao je Anušić.
Dodao je da to ne znači da će Hrvatska morati posjedovati takve zrakoplove nego da će ih koristiti zajedno zajedno s ostalim partnerima koji sudjeluju u projektu.
Istaknuo je da je u detaljnom planu razvoja predviđeno da naše Oružane snage trebaju imati u svom sastavu i transportni zrakoplov.
“Ovim ćemo ispuniti obvezu iz detaljnog plana razvoja Oružanih snaga tako da ćemo imati na raspolaganju zajedno s našim saveznicima transportni zrakoplov koji ćemo po potrebi rentati”, rekao je Anušić.
Ministar obrane sudjelovao je u utorak na forumu obrambene industrije NATO-a na kojem je objavljen niz projekata vrijednih više desetaka milijardi eura.
Jedan od njih je i multinacionalni projekt usredotočen na višenamjenski transportni zrakoplov Airbus A440.
Što je još dogovoreno u Ankari?
Također je potvrđen veliki ugovor sa švedskom tvrtkom Saab za zamjenu NATO-ove flote izviđačkih zrakoplova AWACS, koje proizvodi američki proizvođač zrakoplova Boeing. Riječ je o narudžbi deset zrakoplova Global Eye, čija vrijednost nije objavljena. NATO je najavio zamjenu svoje flote AWACS u studenom 2023.
Airbus je osigurao ugovor za isporuku desetog A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport), vojnog transportnog zrakoplova i zrakoplova za punjenje gorivom, floti NATO-a. Preostalo je još nabaviti dva takva zrakoplova do ispunjenja NATO-ova cilja o floti od 12 zrakoplova.
Glavni tajnik Mark Rutte objavio je da će saveznici uložiti više od 40 milijardi dolara u sljedećih pet godina u sustave za obranu od dronova.
'Stavovi Vlade i predsjednika dijametralno su suprotni'
Hrvatska vlada teško može usuglasiti svoja prozapadna i proeuropska stajališta s onima predsjednika republike, koji ima dijametralno suprotnu politiku, izjavio je Anušić
“U ovom trenutku teško možemo usuglasit naše stavove kada su naši stavovi prozapadni i proeuropski, na strani NATO-a, a stavovi predsjednika republike dosad su uvijek bili suprotni i to nisu samo nijanse i nisu stvari koje se mogu usuglasiti”, rekao je Anušić, koji u Ankari sudjeluje na samitu NATO-a.
Istaknuo je da predsjednik Zoran Milanović ne podržava naše saveznike unutar NATO-a, ne podržava obranu, neovisnost i slobodu Ukrajine. “To je sve dijametralno suprotno od politike koju vodi vlada Republike Hrvatske kroz ministarstvo obrane i ministarstvo vanjskih poslova”, rekao je Anušić, odgovarajući na pitanje je li bilo usuglašavanja stajališta s predsjednikom države uoči samita NATO-a.
Na pitanje zašto on i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman nisu u Ankaru putovali zajedno s Milanovićem, Anušić je odgovorio da u vladinom zrakoplovu nema dovoljno mjesta te su zato oni doputovali komercijalnim letom.
Također je rekao da nije upoznat s onim što će predsjednik Milanović govoriti na plenarnom sastanku čelnika država članica NATO-a.
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