Anušić: Hrvatska ulazi u veliki NATO projekt nabave transportnih aviona

“U ovom trenutku teško možemo usuglasit naše stavove kada su naši stavovi prozapadni i proeuropski, na strani NATO-a, a stavovi predsjednika republike dosad su uvijek bili suprotni i to nisu samo nijanse i nisu stvari koje se mogu usuglasiti”, rekao je Anušić, koji u Ankari sudjeluje na samitu NATO-a.

Istaknuo je da predsjednik Zoran Milanović ne podržava naše saveznike unutar NATO-a, ne podržava obranu, neovisnost i slobodu Ukrajine. “To je sve dijametralno suprotno od politike koju vodi vlada Republike Hrvatske kroz ministarstvo obrane i ministarstvo vanjskih poslova”, rekao je Anušić, odgovarajući na pitanje je li bilo usuglašavanja stajališta s predsjednikom države uoči samita NATO-a.

Na pitanje zašto on i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman nisu u Ankaru putovali zajedno s Milanovićem, Anušić je odgovorio da u vladinom zrakoplovu nema dovoljno mjesta te su zato oni doputovali komercijalnim letom.

Također je rekao da nije upoznat s onim što će predsjednik Milanović govoriti na plenarnom sastanku čelnika država članica NATO-a.