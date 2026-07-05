Čelnici NATO-a sastaju se u Ankari, prijete li novi sukobi s Trumpom? "Znaju što je na kocki"

Prošle godine u Haagu, čelnici NATO-a složili su se da će do 2035. potrošiti 3,5% BDP-a na ključne obrambene stavke poput oružja i trupa - što je više od prethodnog cilja od 2%. Također su se složili uložiti dodatnih 1,5% BDP-a u šira ulaganja vezana uz obranu, poput jačanja kibernetičke sigurnosti.