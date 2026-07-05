sljedeći tjedan
Čelnici NATO-a sastaju se u Ankari, prijete li novi sukobi s Trumpom? "Znaju što je na kocki"
Čelnici NATO-a okupit će se sljedeći tjedan u Ankari, gdje Europljani žele ostaviti po strani sukobe s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom oko Irana i Grenlanda te pokazati da preuzimaju veću odgovornost za obranu kontinenta dok Washington smanjuje svoje obveze prema savezu.
Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je kako će samit sljedećeg utorka i srijede pokazati da Europljani poštuju obećanja o povećanju obrambenih troškova kako bi odvratili Rusiju od bilo kakvog napada, a bit će potpisani ugovori o naoružanju vrijedni desetke milijardi dolara.
Očekuje se da će se čelnici također obvezati na nastavak financiranja oružja za borbu Ukrajine protiv ruske invazije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prisustvovat će večeri koju će organizirati turski predsjednik Tayyip Erdogan, koji će također održati bilateralne razgovore s Trumpom.
Europski dužnosnici kažu kako se nadaju da će Trumpovi snažni odnosi s Erdoganom i Rutteom osigurati nesmetan samit, ali ne mogu biti sigurni, s obzirom na i dalje prisutne transatlantske napetosti zbog rata u Iranu i česte kritike američkog predsjednika NATO-u.
U objavi na Truth Social u četvrtak, Trump se požalio da Sjedinjene Države troše novac na zaštitu članica NATO-a "bez ikakve koristi od toga".
Rutte i drugi čelnici NATO-a inzistirali su na tome da NATO pridonosi i sigurnosti samih Sjedinjenih Država i da Europljani slušaju Trumpove dugogodišnje pozive da troše više na vlastitu obranu.
Rutte: Europljani preuzimaju veću odgovornost
„Samit sljedećeg tjedna usredotočit će se na pretvaranje dodatne potrošnje u borbeno spremne sposobnosti i značajno povećanje naše obrambene industrije“, rekao je Rutte u srijedu u Berlinu.
„NATO je i uvijek će biti transatlantski savez, ali moramo ga rebalansirati nabolje“, dodao je. „U bliskoj suradnji sa Sjedinjenim Državama, europskim saveznicima i Kanadom preuzimamo veću odgovornost za konvencionalnu obranu u Europi.“
Rutte je prošli mjesec rekao da su europske članice NATO-a i Kanada potrošile 90 milijardi dolara više na obranu u 2025. nego prethodne godine, dosegnuvši ukupno više od 570 milijardi dolara.
Prošle godine u Haagu, čelnici NATO-a složili su se da će do 2035. potrošiti 3,5% BDP-a na ključne obrambene stavke poput oružja i trupa - što je više od prethodnog cilja od 2%. Također su se složili uložiti dodatnih 1,5% BDP-a u šira ulaganja vezana uz obranu, poput jačanja kibernetičke sigurnosti.
Europljani se nadaju da će se ponoviti haški samit
Europski dužnosnici nadaju se ponavljanju tog samita, na kojem je Trump potvrdio američku predanost savezu od 32 zemlje i njegovu sporazumu o međusobnoj obrani iz članka 5, te pohvalio čelnike.
No, proteklih 12 mjeseci ozbiljno je opteretilo savez, a Trump je prijetio da će uzeti Grenland od Danske, članice NATO-a, a zatim je bez konzultacija s europskim saveznicima započeo rat protiv Irana koji je poremetio globalno gospodarstvo.
SAD je također najavio povlačenje trupa iz Europe, smanjio snage koje dodjeljuje NATO-ovim obrambenim planovima - uključujući nosač zrakoplova, zrakoplove za dopunjavanje goriva, borbene zrakoplove i dronove - te pokrenuo šestomjesečnu reviziju američke vojne prisutnosti na kontinentu.
„Savez je i dalje živ, ali je pretrpio udarce“, rekao je europski diplomat, govoreći pod uvjetom anonimnosti.
Rat s Iranom povećava neizvjesnost uoči samita NATO-a
Europski dužnosnici zabrinuti su da bi iranski rat mogao zasjeniti samit - ako se rasplamsa sukob koji je trenutno pod krhkim primirjem, ili ako Trump iskali svoj bijes na Europljanima jer ne čine više kako bi pomogli američkim vojnim operacijama.
Trump je sugerirao da to znači da SAD ne mora ispuniti svoju obvezu pomoći članici NATO-a koja je napadnuta.
Dužnosnici NATO-a također kažu da je velika većina saveznika ispunila obveze da SAD-u dopusti korištenje njihova zračnog prostora i baza na njihovu teritoriju, iako je rat bio izrazito nepopularan u Europi i mnogi europski čelnici ga nisu podržali.
Rat je također prekinuo osobne veze između Trumpa i europskih čelnika poput talijanske premijerke Giorgie Meloni i britanskog premijera u odlasku Keira Starmera, što je povećalo mogućnost da bi se te napetosti mogle ponovno pojaviti na samitu.
„Optimističan sam (to se neće dogoditi) jer mislim da čelnici znaju što je na kocki“, rekao je visoki diplomat NATO-a. „A ako se nešto takvo dogodi, uvijek imamo vrhunskog bračnog savjetnika Marka Ruttea da izgladi stvari.“
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