Rutte: Ono što smo željeli postići već 50, 60 godina sad se događa zahvaljujući Trumpovu vodstvu

"On je prvi predsjednik SAD-a od Eisenhowera koji je uspio u tome da dođemo u ovu situaciju u kojoj Europljani i Kanađani troše isto kao i Amerikanci. To se željelo postići već 50, 60 godina i sada se događa zahvaljujući njegovu (Trumpovu) vodstvu”, rekao je Rutte na konferenciji za novinare uoči samita NATO-a u utorak i srijedu u Ankari.