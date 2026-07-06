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samit čelnika

Rutte: Ono što smo željeli postići već 50, 60 godina sad se događa zahvaljujući Trumpovu vodstvu

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Hina
|
06. srp. 2026. 17:36
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NATO Secretary-General Mark Rutte speaks at the Reagan Presidential Foundation and Institute in Washington, DC on April 9, 2026. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
AFP/MANDEL NGAN

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je u ponedjeljak u Ankari da se Europa i Kanada približavaju Sjedinjenim Državama u izdvajanju za obranu, a zasluge za to pripisao američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

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"On je prvi predsjednik SAD-a od Eisenhowera koji je uspio u tome da dođemo u ovu situaciju u kojoj Europljani i Kanađani troše isto kao i Amerikanci. To se željelo postići već 50, 60 godina i sada se događa zahvaljujući njegovu (Trumpovu) vodstvu”, rekao je Rutte na konferenciji za novinare uoči samita NATO-a u utorak i srijedu u Ankari.

Otkad je početkom 2025. postao predsjednik SAD-a, Trump snažno ustraje na tome da Europljani preuzmu glavnu ulogu za obranu kontinenta.

Rutte je rekao da “nije održivo tražiti od zemlje s 350 milijuna stanovnika, koja je udaljena osam sati leta, da od Rusa brani 600 milijuna ljudi koji žive u ovom dijelu NATO-ovog teritorija, da je najbogatiji dio svijeta je toliko ovisan o Sjedinjenim Državama”.

No, dodao je da će Sjedinjene Države i dalje pružati  ključnu konvencionalnu podršku NATO-u.

Naglasio je da su europski saveznici i Kanada prošle godine potrošili gotovo 20 posto više na ključnu obranu nego godinu ranije, a ove i prošle godine ukupno dodatnih 258 milijardi dolara.

Rutte je istaknuo da je sada, kada su investicije tu, potrebno prevladati fragmentiranost nacionalnih obrambenih industrija i smanjiti birokraciju. 

Na marginama samita u utorak će se održati forum obrambene industrije NATO-a, a Rutte očekuje da će s toga događaja biti objavljeni ugovori vrijedni desetke milijardi koji će osigurati ključnu opremu za obranu i odvraćanje.

Istaknuo je da to neće samo poboljšati sigurnost, nego i pomoći gospodarstvu, povećanju inovacija, osigurati podršku za stotine tisuća radnika s obje strane Atlantika.

Govoreći o ratu u Urajini, Rutte je rekao da ruski napadi na civile u ukrajinskim gradovima pokazuju “koliko je ruski predsjednik Vladimir Putin očajan”.

Ocijenio je da se Ukrajina dobro drži na bojnom polju, da napada rusko gospodarstvo, energetsku infrastrukturu i industrijske kapacitete duboku u ruskom teritoriju.

NATO “mora osigurati da Ukrajina dobije ono što joj treba“, rekao je Rutte. 

Rutte: Članice NATO-a povećale izdvajanja za obranu na oko 4 posto BDP-a

Europske članice NATO-a i Kanada već su povećale izdvajanja za obranu na oko 4 posto svojeg bruto domaćeg proizvoda, rekao je u ponedjeljak glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.

"Prošle godine, europski saveznici i Kanada potrošili su gotovo 20 posto više na temeljnu obranu nego godinu prije. Gledajući 2025. i 2026. zajedno, to je 258 milijardi dolara dodatnih ulaganja", rekao je Rutte novinarima uoči samita čelnika NATO-a u Ankari.

„I trend se nastavlja", dodao je. 

Na svojem samitu prošle godine zemlje NATO-a složile su se povećati ukupnu obrambenu potrošnju na 5 posto BDP-a do 2035., koje se sastoji od 3,5 posto za temeljna obrambena ulaganja i dodatnih 1,5 posto na stavke povezane sa sigurnošću.

"Ovdje u Ankari očekujem da će države predstaviti jasne, konkretne i vjerodostojne planove za postizanje tog cilja od 5%. I dokazi koje dosad vidimo su impresivni", rekao je Rutte.

Rutte je također rekao da će članice NATO-a u utorak na forumu s obrambenom industrijom objaviti "desetke milijardi dolara novih ugovora".

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Teme
izdvajanje za obranu mark rutte nato

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