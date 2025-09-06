"Protiv okupacije"
FOTO, VIDEO / Tisuće prosvjednika u Washingtonu marširalo protiv Trumpa. Traže povlačenje trupa
Nekoliko tisuća prosvjednika marširalo je u subotu Washingtonom tražeći od američkog predsjednika Donalda Trumpa da prekine raspoređivanje pripadnika Nacionalne garde koji patroliraju ulicama glavnog grada.
Dok je Donald Trump obećavao represivne mjere i u drugim gradovima kojima upravljaju demokrati, na društvenim mrežama zaprijetio je i Chicagu deportacijama migranata, prateći to slikom koja parodira film o Vijetnamskom ratu iz 1979. „Apokalipsa danas“.
Na prosvjedu pod nazivom „Svi smo mi D.C.“, u kojem su sudjelovali i nedokumentirani migranti te zagovornici palestinske državnosti, okupljeni su uzvikivali slogane protiv Trumpa i nosili transparente s porukama poput „Trump mora otići odmah“, „Sloboda za DC“ i „Odupri se tiraniji“, izvjestio je Reuters.
„Ovdje sam da prosvjedujem protiv okupacije D.C.-a“, rekao je Alex Laufer. „Suprotstavljamo se autoritarnom režimu i moramo ukloniti saveznu policiju i Nacionalnu gardu s naših ulica.“
Trump je prošlog mjeseca rasporedio trupe tvrdeći da kriminal uništava grad i da je potrebno „ponovno uspostaviti zakon, red i javnu sigurnost“. Također je stavio gradsku policiju pod izravnu saveznu kontrolu i poslao federalne službenike, uključujući pripadnike Imigracijske i carinske službe (ICE), da patroliraju ulicama – poteze koje kritičari nazivaju zlouporabom savezne vlasti.
Podaci Ministarstva pravosuđa pokazali su da je stopa nasilnog kriminala 2024. u Washingtonu pala na najnižu razinu u posljednjih 30 godina.
Nacionalna garda u pravilu odgovara guvernerima saveznih država, osim kad je pozvana u saveznu službu. Nacionalna garda D.C.-a izvještava izravno predsjednika.
Trump je u utorak rekao da će rasporediti i Nacionalnu gardu u Chicagu kako bi se borila protiv kriminala, što bi predstavljalo izvanredan pokušaj militarizacije trećeg najvećeg američkog grada i vjerojatno izazvalo pravnu bitku s lokalnim vlastima.
Guverner Illinoisa J.B. Pritzker izjavio je nakon Trumpovih riječi da je od novinara doznao kako administracija „okuplja agente ICE-a i vojne strojeve te da je još agenata ICE-a na putu“.
„Ono što pokušavaju u D.C.-u jest ono što pokušavaju i s drugim diktaturama“, rekao je Casey, koji nije želio otkriti prezime. „Testiraju D.C., i ako ljudi to dovoljno toleriraju, radit će to u sve više i više područja. Zato ih moramo zaustaviti dok još možemo.“
Više od 2.000 vojnika, uključujući i one iz šest saveznih država kojima upravljaju republikanci, patrolira gradom. Nije jasno kada će njihova misija završiti, iako je vojska ovaj tjedan produžila nalog Nacionalnoj gardi D.C.-a do 30. studenoga.
Glavni državni odvjetnik Washingtona Brian Schwalb podnio je u četvrtak tužbu tražeći obustavu raspoređivanja trupa, tvrdeći da je to neustavno i da krši više saveznih zakona.
No, neki su stanovnici pozdravili prisutnost Nacionalne garde i zatražili da se rasporedi u manje imućne dijelove grada gdje je kriminal češći. Nacionalna garda najviše je vidljiva u središtu i turističkim zonama.
Gradonačelnica Washingtona Muriel Bowser pohvalila je Trumpovo slanje saveznih službenika u grad, ali je izjavila da se nada da će misija Nacionalne garde uskoro završiti. Bowser je rekla da je od tada zabilježen oštar pad kriminala, uključujući otmice automobila. Ovaj je tjedan potpisala nalog kojim se grad obvezuje na koordinaciju s federalnim službama.
Trump je u subotu igrao golf na svom imanju izvan Washingtona i nije bio u Bijeloj kući kada su prosvjednici marširali pored nje.
Ipak, pojačao je pritisak na Chicago objavom na svojoj platformi Truth Social: „Obožavam miris deportacija ujutro“, parodirajući rečenicu iz filma. „Chicago će saznati zašto se to zove Ministarstvo RATA“, napisao je predsjednik, aludirajući na svoju novu odluku da preimenuje Ministarstvo obrane.
Objava je bila popraćena naizgled umjetnom inteligencijom generiranom slikom Trumpa odjevenog kao vojni časnik iz filma, s helikopterskim napadima i eksplozijama u pozadini.
REUTERS/Daniel Becerril
REUTERS/Daniel Becerril
REUTERS/Nathan Howard
REUTERS/Nathan Howard
REUTERS/Nathan Howard
