zbog Netanyahua

Trump napao izraelskog predsjednika

author
Hina
|
15. velj. 2026. 15:27
Isaac Herzog
GINTS IVUSKANS / AFP

Verbalni napad američkog predsjednika Donalda Trumpa na izraelskog predsjednika Isaaca Herzoga u vezi pomilovanja premijera Benjamina Netanyahua izazvao je napetosti u Izraelu, prenosi u nedjelju agencija dpa.

Trump je novinarima u Bijeloj kući rekao da bi se Herzog trebao "sramiti" jer još nije pomilovao izraelskog premijera, koji je optužen za korupciju.

Rekao je i da je Netanyahu postigao izvanredne stvari tijekom ratnog razdoblja.

Ured izraelskog predsjednika potom je pojasnio da Herzog još nije donio odluku o pomilovanju, suprotno Trumpovu prikazu situacije.

Zahtjev, koji je Netanyahu podnio u studenom, još uvijek razmatra ministarstvo pravosuđa u skladu s utvrđenim postupcima.

Tek nakon završetka tog procesa Herzog će razmotriti zahtjev "u skladu sa zakonom, u najboljem interesu Izraela, vođen vlastitom savješću i bez ikakva vanjskog ili unutarnjeg pritiska", stoji u priopćenju iz njegova ureda.

Herzog duboko cijeni Trumpovu potporu židovskoj državi, ali Izrael je suverena država kojom upravlja načelo vladavine prava, kaže se u priopćenju. 

Nedugo prije Trumpova napada na Herzoga američki predsjednik sastao se s Netanyahuom u Bijeloj kući.

Kako prenose mediji, Herzogov ured je zatražio pojašnjenja o tomu je li Netanyahu potaknuo Trumpa na njegove izjave protiv izraelskog predsjednika.

