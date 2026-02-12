Oglas

POPUSTIO PRITISCIMA

Trump naredio povlačenje agenata ICE-a iz Minnesote

author
N1 Info
|
12. velj. 2026. 16:10
prosvjedi protiv ICE-a
Eduardo Munoz / REUTERS

Američki "granični car" Tom Homan, imenovan s tom titulom od strane predsjednika Donalda Trumpa, najavio je da dolazi kraj velikoj akciji ICE-a i drugih službi u Minnesoti.

Laknulo je na taj način građanima jer unazad nekoliko tjedana došlo je do velikih napetosti u toj saveznoj državi. Agenti ICE-a ubili su dvoje prosvjednika, Renée Nicole Macklin Good i Alexa Jeffreyja Prettija, iako oboje nisu bili prijetnja ni u kojem smislu. Pritom, oni koji su ih lišili života dobili su imunitet, što je američkoj javnosti bio znak da agenti ICE-a u napetim situacijama mogu bez zadrške primijeniti smrtonosnu silu, prenosi BBC.

Trump osobno je opravdao postupke agenata, ali time mu je rejting pao na najnižu razinu otkad mu traje drugi mandat - svega 37 posto. Prošle godine u isto vrijeme on je iznosio 47 posto.

Vraćanje na "tvorničke postavke"

Homan je na konferenciji za novinare u Minneapolisu potvrdio da je američki predsjednik Donald Trump prihvatio njegov prijedlog o okončanju akcije, poznate kao "Metro Surge".

Najavio je da je značajno povlačenje saveznih agenata već započelo i da će se nastaviti tijekom idućeg tjedna, čime se završava operacija pokrenuta 1. prosinca. Na svom vrhuncu, u Minnesoti je bilo raspoređeno oko tri tisuće agenata iz različitih saveznih agencija, uključujući ICE i Carinsku i graničnu zaštitu (CBP).

prosvjedi protiv ICE-a
Eduardo Munoz / REUTERS

Njihov se broj prošlog tjedna smanjio za 700, a sada se očekuje potpuni odlazak. Prisutnost saveznih snaga trebala bi se vratiti na uobičajenih 150-ak službenika.

"Predložio sam, a predsjednik Trump se složio, da se ova operacija privede kraju", izjavio je Homan.

Guverner Minnesote Tim Walz, demokrat, operaciju je nazvao "okupacijom" i "kampanjom odmazde" protiv savezne države. Ranije ovog tjedna, nakon razgovora s Homanom i Bijelom kućom, izrazio je nadu da će se akcija okončati "u danima, ne tjednima ili mjesecima".

Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey također je potvrdio da je imao "pozitivan sastanak" s Homanom o povlačenju saveznih službenika.

