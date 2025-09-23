Oglas

prije sastanka sa zelenskim

Trump: NATO bi trebao obarati ruske avione koji krše zračni prostor

author
Hina
|
23. ruj. 2025. 20:32
U.S. President Donald Trump speaks at the American Cornerstone Institute's Fourth Annual Founders Dinner at George Washington's Mount Vernon Estate in Mount Vernon, V.A., U.S., September 20, 2025. REUTERS/Kent Nishimura
REUTERS/Kent Nishimura / REUTERS/Kent Nishimura

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da zemlje članice NATO-a trebaju oboriti ruske zrakoplove koji krše njihov zračni prostor, nakon tri upada ruskih dronova ili borbenih zrakoplova na teritorij Saveza u manje od dva tjedna.

Oglas

Upitan na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku misli li da bi zemlje NATO-a trebale oboriti ruske zrakoplove ako uđu u njihov zračni prostor, Trump je rekao: "Da, mislim to."

Trump je to rekao novinarima prije sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, kojeg je nazvao "hrabrim čovjekom koji se bori kao vrag".

"Imamo puno poštovanja prema načinu na koji se Ukrajina bori", dodao je 79-godišnji republikanac,

Donald Trump rekao je da si daje "mjesec dana" prije nego što odluči vjeruje li Vladimiru Putinu, kojeg do sada nije uspio uvjeriti da prekine neprijateljstva.

Ranije, govoreći na Općoj skupštini, američki predsjednik optužio je Kinu i Indiju da su "glavni" financijski podupiratelji Moskve u ovom sukobu, kroz kupnju nafte.

Također je pozvao europske zemlje da "odmah" prekinu kupnju ruske nafte.

Donald Trump također je zaprijetio oštrim sankcijama Rusiji ako se sukob nastavi.

Ovo nije prvi put da američki predsjednik iznosi takvu prijetnju, ali do sada je dosljedno odgađao njezinu provedbu.

Teme
Donald Trump

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ