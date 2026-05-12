Trump: "Ne treba nam pomoć s Iranom. Pobijedit ćemo na ovaj ili onaj način"

TASOS KATOPODIS / Getty Images via AFP

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da će imati dugi razgovor s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom vezano uz rat u Iranu tijekom nadolazećeg puta u Kinu, ali i naglasio kako smatra da mu ne treba Xijeva pomoć.

Podijeli

Oglas

"Ne mislim da nam treba ikakva pomoć s Iranom. Pobijedit ćemo na ovaj ili onaj način, mirno ili drugačije", rekao je Trump novinarima prilikom odlaska iz Bijele kuće za Kinu.

Čelnici dvaju najvećih svjetskih gospodarstava održat će svoje prve razgovore uživo u više od šest mjeseci dok pokušavaju stabilizirati veze napete trgovinom, ratom SAD-a i Izraela s Iranom i drugim područjima neslaganja.

Trump putuje u Kinu u vrijeme neriješenog rata s Iranom. Peking održava veze s tom zemljom i ostaje glavni potrošač njegovog izvoza nafte.

Republikanski predsjednik trebao bi stići u Peking u srijedu, prije razgovora zakazanih za četvrtak i petak. To će biti njegov prvi posjet Kini od 2017. godine.

"Imamo puno toga za razgovarati. Iskreno, ne bih rekao da je Iran jedna od njih jer Iran imamo u velikoj mjeri pod kontrolom", rekao je kasnije novinarima.