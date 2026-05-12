Oglas

prije sastanka sa xijem

Trump: "Ne treba nam pomoć s Iranom. Pobijedit ćemo na ovaj ili onaj način"

author
Hina
|
12. svi. 2026. 21:26
Donald Trump
TASOS KATOPODIS / Getty Images via AFP

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da će imati dugi razgovor s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom vezano uz rat u Iranu tijekom nadolazećeg puta u Kinu, ali i naglasio kako smatra da mu ne treba Xijeva pomoć.

Oglas

"Ne mislim da nam treba ikakva pomoć s Iranom. Pobijedit ćemo na ovaj ili onaj način, mirno ili drugačije", rekao je Trump novinarima prilikom odlaska iz Bijele kuće za Kinu.

Čelnici dvaju najvećih svjetskih gospodarstava održat će svoje prve razgovore uživo u više od šest mjeseci dok pokušavaju stabilizirati veze napete trgovinom, ratom SAD-a i Izraela s Iranom i drugim područjima neslaganja.

Trump putuje u Kinu u vrijeme neriješenog rata s Iranom. Peking održava veze s tom zemljom i ostaje glavni potrošač njegovog izvoza nafte.

Republikanski predsjednik trebao bi stići u Peking u srijedu, prije razgovora zakazanih za četvrtak i petak. To će biti njegov prvi posjet Kini od 2017. godine.

"Imamo puno toga za razgovarati. Iskreno, ne bih rekao da je Iran jedna od njih jer Iran imamo u velikoj mjeri pod kontrolom", rekao je kasnije novinarima.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
sad donald trump iran kina rat u iranu xi jinping

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ