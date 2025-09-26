Oglas

"To se neće dogoditi"

Trump: Neću dopustiti Izraelu da anektira Zapadnu obalu. Dosta je bilo

author
Hina
|
26. ruj. 2025. 07:22
U.S. President Donald Trump speaks during a meeting with Turkey's President Recep Tayyip Erdogan in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., September 25, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque
REUTERS/Kevin Lamarque

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da neće dopustiti Izraelu da anektira Zapadnu obalu, a uoči govora izraelskog premijera na Općoj skupštini UN-a.

Oglas

Time je, navodi Reuters, odbacio pozive nekih krajnje desničarskih političara u Izraelu koji žele proširiti suverenitet nad tim područjem i ugasiti nade za održivu palestinsku državu.

S pritiskom političkih saveznika da anektira Zapadnu obalu suočen je i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, što je izazvalo uzbunu među arapskim čelnicima, od kojih su se neki u utorak sastali s Trumpom na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda (UN), navodi agencija.

"Neću dopustiti Izraelu da anektira Zapadnu obalu. Ne, neću to dopustiti. To se neće dogoditi. Dosta je bilo. Vrijeme je da se prestane", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu.

Trump je to izjavio u trenutcima dok je Netanyahu stizao u New York kako bi u petak održao govor u UN-u.

Netanyahuov ured nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentar Trumpovih izjava.

Teme
Benjamin Netanyahu Donald Trump Gaza Izrael

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ