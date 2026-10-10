BBC: Trump se boji nezadovoljstva birača? Skupo gorivo natjeralo ga na dogovor s Putinom

Trump je još prije samo tri tjedna potpisao zakon kojim se omogućuje uvođenje novih američkih sankcija i carina državama koje uvoze rusku naftu i plin. Sada, međutim, tvrdi da je ruski predsjednik Vladimir Putin pristao staviti na raspolaganje stotine tisuća tona dizela za tržišta u SAD-u i drugim dijelovima svijeta u nadolazećim mjesecima, piše u analizi BBC.