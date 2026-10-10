analiza
BBC: Trump se boji nezadovoljstva birača? Skupo gorivo natjeralo ga na dogovor s Putinom
Američki predsjednik Donald Trump napravio je neočekivan zaokret u odnosima s Rusijom dogovorom o isporuci stotina tisuća tona dizelskog goriva ruske proizvodnje američkom i svjetskom tržištu. Potez dolazi u trenutku kada se njegova administracija suočava s rastom cijena energenata, posljedicama rata s Iranom i sve većim političkim pritiskom uoči izbora za američki Kongres.
Trump je još prije samo tri tjedna potpisao zakon kojim se omogućuje uvođenje novih američkih sankcija i carina državama koje uvoze rusku naftu i plin. Sada, međutim, tvrdi da je ruski predsjednik Vladimir Putin pristao staviti na raspolaganje stotine tisuća tona dizela za tržišta u SAD-u i drugim dijelovima svijeta u nadolazećim mjesecima, piše u analizi BBC.
Dogovor pokazuje koliko su rast cijena goriva i posljedice sukoba s Iranom postali ozbiljan problem za Bijelu kuću, osobito uoči izbora na kojima će se odlučivati hoće li republikanci zadržati kontrolu nad Kongresom.
Rast cijena goriva stvara probleme Trumpu
Američki potrošači posljednjih se tjedana suočavaju sa sve skupljim gorivom, a rast troškova energije prelijeva se i na cijene drugih proizvoda. Time se dodatno pojačava inflacijski pritisak, što bi moglo ugroziti političku potporu Trumpu i njegovoj stranci.
Posljedice posebno osjećaju poljoprivredne savezne države poput Iowe, Kansasa, Teksasa i Ohija. Poljoprivrednici ovise o dizelskom gorivu za rad strojeva, dok prijevoznici njime pokreću kamione kojima se proizvodi dostavljaju na tržište.
Upravo bi te savezne države mogle postati ključna politička bojišta na predstojećim izborima za Kongres.
Trump već mjesecima pokušava ublažiti ekonomske posljedice rasta cijena. Od europskih saveznika tražio je dodatno korištenje naftnih rezervi, privremeno je obustavio naplatu određenih saveznih poreza na gorivo te dopustio korištenje goriva namijenjenog poljoprivredi za međudržavni cestovni prijevoz tereta.
Uz to je obećao da neće obnavljati napade na Iran prije završetka izbora za Kongres. Takva poruka predstavlja neuobičajeno otvoreno priznanje političkog utjecaja koji rat ima na njegovu administraciju.
Dogovor s Putinom najnoviji je i dosad najdramatičniji pokušaj ublažavanja tog pritiska.
Ukrajina optužuje Trumpa da pomaže financirati ruski rat
Pojedinosti dogovora zasad nisu potpuno poznate. Trump u svojim objavama na društvenoj mreži Truth Social nije precizirao na koji će način rusko gorivo stići na svjetsko tržište ni kakve bi ustupke Moskva mogla dobiti zauzvrat, osim prihoda u stranoj valuti.
Zbog toga bi se američka administracija mogla suočiti s kritikama europskih saveznika i dijela američkih političara, koji upozoravaju da bi kupnja ruskih energenata mogla pomoći financiranju ruske ratne industrije.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro je kritizirao dogovor, nazvavši ga darom Putinu. Upozorio je da bi Rusija takvu odluku mogla „uzvratiti” terorom i izdajom.
„Dopuštanje Rusiji da prodaje naftne derivate ulaganje je u rat koji treba završiti, a ne produžavati”, napisao je Zelenski na društvenoj mreži X.
Može li ruski dizel doista sniziti cijene u SAD-u?
Nije jasno ni koliko će dogovor uopće utjecati na cijene goriva u Sjedinjenim Državama. Ranija najava dodatnog puštanja europskih zaliha dizela nije znatnije promijenila cijene energenata, a zasad nema ni preciznih informacija o tome kada bi rusko gorivo moglo stići na tržište.
Dodatni je problem to što je kapacitet ruskih rafinerija za proizvodnju dizela oštećen u ponovljenim ukrajinskim napadima. Trump je pritom pozivao Zelenskog da ograniči takve udare.
Sjedinjene Države troše približno 3,6 milijuna barela dizela dnevno. Čak i kada bi Rusija tijekom ovog mjeseca isporučila obećanih 300.000 tona, ta bi količina odgovarala tek približno polovini jednodnevne američke potrošnje, prema procjeni iz analize.
Zbog toga je upitno hoće li američki potrošači osjetiti znatnije i neposredno pojeftinjenje goriva.
Izbori su sve bliže, a Trumpu ponestaje vremena
Do izbora za Kongres ostalo je manje od mjesec dana, a u brojnim saveznim državama već je počelo prijevremeno glasanje. Trumpu je stoga preostalo malo vremena da uvjeri birače kako će njegova politika donijeti konkretno olakšanje za njihove kućne budžete.
„Niže cijene za Amerikance, posebno za naše velike poljoprivrednike, stočare i prijevoznike, moj su najveći prioritet”, poručio je Trump u objavi na Truth Socialu.
Ipak, tijekom prethodnih sedam mjeseci cijene energije, goriva i potrošačkih proizvoda nastavile su rasti. Trump i njegovi suradnici pritom su više puta uvjeravali javnost da je uspješno okončanje rata i ublažavanje njegovih gospodarskih posljedica nadohvat ruke.
Najnoviji dogovor s Moskvom zato bi mogao biti pokušaj da Trump biračima pokaže kako poduzima konkretne korake za snižavanje troškova života.
Ostaje, međutim, otvoreno pitanje hoće li isporuke ruskog dizela doista utjecati na cijene dovoljno brzo da promijene raspoloženje birača prije izbora.
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