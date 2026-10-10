"UDARIO" PO UKRAJINSKOM KOLEGI
Trump poručio da Ukrajina treba novog predsjednika: "Vrijeme je da Zelenski ode"
Američki predsjednik Donald Trump poručio je da bi Ukrajina trebala dobiti novog predsjednika jer smatra da Volodimir Zelenski nije učinio dovoljno kako bi okončao rat s Rusijom, a istodobno je najavio dogovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o isporuci dizela SAD-u.
"Predlažem da dobiju novog čelnika koji može postići dogovor jer je Zelenski mogao postići brojne dogovore, ali iz nekog razloga to nikad ne čini", rekao je Trump u subotu, prenosi AP.
Optužio je ukrajinskog predsjednika da je odgovoran za probleme na svjetskom tržištu i visoke cijene dizela u SAD-u, tvrdeći da ukrajinski napadi na rusku energetsku infrastrukturu pogoršavaju situaciju. Trump je također rekao da rata ne bi bilo da je on bio američki predsjednik 2022. godine.
"Zelenski je izgubio 30 posto svoje zemlje, a više od milijun ljudi s obje strane sudjelovalo je u ratu, uz više od dva milijuna poginulih. To je rat koji se nikad nije smio dogoditi. Mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika", rekao je Trump.
Njegove izjave uslijedile su dan nakon što je objavio dogovor s Putinom o uvozu ruskog dizela, u pokušaju snižavanja visokih cijena goriva uoči američkih izbora za Kongres. Prema Trumpovim riječima, Rusija bi odmah trebala isporučiti više od 300.000 tona dizela, a potom i dodatne količine u sljedećim mjesecima.
Dogovor predstavlja velik zaokret u američkoj politici prema Moskvi, kojoj su SAD uvele sankcije zbog invazije na Ukrajinu.
Zelenski: Rusija ublažavanje pritiska shvaća kao dopuštenje za rat
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro je reagirao na dogovor, upozorivši da će dodatni prihodi od izvoza energenata Rusiji omogućiti financiranje nastavka rata.
Njegova reakcija uslijedila je nakon ruskog napada na ukrajinsku regiju Zaporižju, u kojem je u subotu poginulo najmanje 20 ljudi, među njima troje djece. Najmanje 18 osoba je ozlijeđeno.
"Danas je Rusija izrazila zahvalnost za ukidanje sankcija na izvoz dizela tako što je bacila pet kliznih bombi na stambene zgrade u Zaporižji", napisao je Zelenski na društvenoj mreži X.
Dodao je da Moskva svako ublažavanje pritiska tumači kao dopuštenje za nastavak napada.
"Ruski izbor je rat", poručio je, pozivajući SAD, Europu i druge saveznike da ograniče ruske mogućnosti za nastavak borbi.
Zelenski je u petak razgovarao i s američkim izaslanikom Steveom Witkoffom te Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom o prijedlogu za okončanje rata. Kritizirao je pritom odnos američke administracije prema Ukrajini.
"Vjerujem da se naš tim jednostavno koristi kao paravan. To zasigurno nije pošteno. To svakako nije način na koji bi se partneri trebali odnositi jedni prema drugima", rekao je.
Ukrajinski dužnosnik potvrdio je za Associated Press da Kijev nije bio upoznat s dogovorom o dizelu prije nego što ga je Trump javno objavio.
Europski saveznici kritiziraju dogovor
Trumpov dogovor izazvao je zabrinutost i među europskim saveznicima Ukrajine, koji upozoravaju da bi ruski prihodi od energenata mogli dodatno ojačati Moskvu.
Švedski premijer Ulf Kristersson izrazio je žaljenje zbog sporazuma, istaknuvši da su prihodi od energenata ključni za financiranje ruskog ratnog stroja. Najavio je i novi paket europskih sankcija usmjerenih na ruski vojno-industrijski kompleks.
Njemačka je poručila da ostaje predana sankcijama protiv Rusije i potpori Ukrajini. Poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski, pak, doveo je u pitanje može li Rusija isporučiti dogovorene količine dizela s obzirom na štetu koju su ukrajinski napadi nanijeli njezinim rafinerijama.
U Kijevu su građani također izrazili nezadovoljstvo Trumpovom odlukom. "Trump je još jednom pokazao svoje pravo lice", rekao je 26-godišnji Oleksandr Petrenko, dodajući da američkog predsjednika više zanimaju cijene goriva nego razaranje ukrajinskih domova.
Dogovor o dizelu objavljen je unatoč tome što je Trump prošlog mjeseca potpisao opsežan zakon o sankcijama Rusiji, čiji je cilj ograničiti prihode od nafte i plina kojima Moskva financira rat protiv Ukrajine.
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