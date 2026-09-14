neočekivana poruka
Trump objavio da je postignut važan dogovor između Rusije i Ukrajine: Oglasio se Zelenski
Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o prestanku napada na energetska postrojenja, no iz Kijeva zasad stiže sasvim drukčija poruka
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Trump je na platformi Truth Social objavio: "Ukrajina je pristala da neće gađati ruska energetska postrojenja. Rusija je pristala na isto!"
Istovremeno je za rast svjetskih cijena dizela ponovno optužio rat u Ukrajini, a ne sukob na Bliskom istoku. 'Svjetski rast cijena dizela uglavnom je uzrokovan ratom Rusije i Ukrajine, a ne ratom s Iranom', napisao je Trump.
Kijev nije potvrdio da postoji dogovor
Ni ukrajinska ni ruska strana zasad nisu potvrdile da je postignut sporazum kakav opisuje Trump.
Otprilike sat vremena nakon njegove objave oglasio se Zelenski, koji je izrazio sumnju da bi Rusija poštovala takav dogovor.
"Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne namjerava napadati našu elektroenergetsku mrežu, ostala energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i transport hrane, onda smo i mi, naravno, spremni osigurati da napada s naše strane također ne bude", napisao je Zelenski na Telegramu.
Ukrajinski predsjednik poručio je da rat mora završiti te da bi dogovor o prestanku napada na ključnu infrastrukturu mogao biti prvi korak prema smirivanju sukoba i konačnom miru.
"Čekamo detalje naših partnera", zaključio je.
Dodatnu sumnju u postojanje dogovora izazvala je izjava visokog ukrajinskog dužnosnika iz energetskog sektora. On je, uz uvjet anonimnosti, za Kyiv Independent rekao da u Kijevu nisu čuli ni za kakvo energetsko primirje.
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