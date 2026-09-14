"Ni vlada ni oporba, a ni mediji u mnogim stvarima ne obavljaju svoju funkciju. A kad nitko ne obavlja svoju funkciju imamo prazninu u kojoj nastaje kaos, pa se zbilja više ne zna o čemu je riječ. Je li riječ o mafiji? O ekologiji? O krivom interpretiranju tržišne ekonomije? Kapitalizmu koji ne podnosi ekologiju? Znamo samo da se radi o općoj opasnosti. Ljevica je na Hipodromu lani doživjela težak poraz i povukla se u mišju rupu. Sad su svi domoljubi, stalno govore kao domoljubi. Naši ljevičarski skupovi su svi mačo-ljevica jer je omjer žena i muškaraca na njima jedan prema pet. U defanzivi su: bave se domoljubljem, a ne prekarnim radom, sindikatima,... samo da pokažu da nisu izdajice i time daju za pravo onima koji su od početka domoljublje kupili u svoju prtljagu - HDZ i desnica", upozorio je Puhovski.